Bolečino v križu sem odpravil s hojo

Pravzaprav sem ga najprej vprašal, kako naj hodim, če komaj stojim na nogah, bolečina je bila prehuda, da bi sploh mislil na hojo. FOTO: Shutterstock

Lastna izkušnja

Vsakdo, ki se ubada s težavami s hrbtenico, prej ali slej pride do vprašanja, kako se soočiti s kroničnimi bolečinami v križu. Izraz kronično uporabljamo za težave, ki trajajo dlje kot tri mesece.Vsak, ki se na tak ali drugačen način ukvarja z zdravljenjem svoje hrbtenice, ima vsaj eno zgodbo. »Večina mojih pacientov je prepričanih, da so naredili vse, kar je v njihovi moči, hkrati pa priznavajo, da težave niso izginile in da sploh nimajo nikakršnega odgovora,«, strokovnjak centra za hrbtenico in sklepe v Princetonu.Zdravnik je prepričan, da je kronične težave s spodnjim delom hrbta pravzaprav zelo težko diagnosticirati, saj gre za več povezanih simptomov, ki trajajo dlje časa. Zato je za začetek zelo pomembno, da točno ugotovimo, kaj nam sploh povzroča bolečine in kaj sploh moramo zdraviti. Težave v križu imajo lahko zelo različne izvore, zato jih je treba najprej točno locirati in prepoznati.Pri postavljanju pravilne diagnoze lahko marsikaj vsakdo stori kar sam. Vsak namreč dobro pozna svoje telo in zato lahko dokaj natančno prepozna svoje težave. Kaj je naslednji korak, če je nekdo skupaj z zdravnikom postavil pravilno diagnozo, težave pa še kar vztrajajo? »Za zdravljenje težav v križu obstaja kar nekaj učinkovitih metod. Kot že rečeno, bistveno je, da korak za korakom pridemo zadevi do dna.To je ponavadi prava pot, ki le v zelo redkih primerih ne obrodi sadov. Če tudi ob vseh teh postopkih še vedno ne pridemo do prave diagnoze, potem moramo pacienta vsaj naučiti, da z različnimi načini kontrolira bolečino in da bolečina ne kontrolira njih. To je možno doseči z različnimi vajami, ki jih je treba izvajati sistematično in redno. Gibanje je ključnega pomena. Negibanje ali dolgotrajno sedenje namreč pomeni, da se mišice zakrčijo in vretenca posedejo.Dlje ko vse to traja, večje so bolečine in težave. Zato se je nujno treba spraviti h gibanju,« še dodajaki svetuje tudi nekatere alternativne metode, kot so akupunktura, različne oblike meditacije in sprostitve. Zelo pomemben je tudi zdrav življenjski slog s čim manj stresa in psihičnih obremenitev.Kronična bolečina v križu, kaj je to? Pri meni so se bolečina pojavile ob začetku hladnega vremena, torej pred in med zimo. In sem najprej levo nogo skoraj vlekel za sabo, kasneje pa desno, bolečina se je selila s križa najprej pod ritnico leve noge in potem še pod ritnico desne. In to je bolelo kot hudič in to se je ponavljalo vsako leto vrsto let. Enkrat mi je pomagal bazen z naftno vodo v toplicah. To sem si zapomnil in naslednje leto, ko se je bolečina spet pojavila sem šel v ta isti bazen, a ni kaj prida zaleglo. Potem sem moral poiskati pomoč strokovnjaka. Magnetna resonanca je bila nujna in potem ugotovitev zdravnikaNisem si zapomnil njegove strokovne razlage, zato je niti napisati ali opisati ne znam. Išias ni bil. Njegov nasvet na koncu pa sem si zapomnil. Nobene operacije ni bilo potrebne niti tablet (skoraj). Svetoval mi je hojo po ravnem in mehkem terenu. Da, hojo. Navadno hojo. Ne hojo na hrib, ampak čisto po ravnem. In jaz sem začel hoditi. Pravzaprav sem ga najprej vprašal, kako naj hodim, če komaj stojim na nogah, bolečina je bila prehuda, da bi sploh mislil na hojo. Napisal mi je recept za neke protibolečinske tablete, ki sem jih moral vzeti nekaj minut pred hojo.Vzel sem jih točno trikrat, potem ni bilo več treba, bolečina je izginila do te mere, da sem šel lahko hoditi. Hodil sem redno in vsak dan po vsaj pet kilometrov. Po desetih ponovitvah je bolečina čudežno izginila. Od takrat sem hojo vključil v svoj vsakdan, kar ne pomeni, da hodim vsak dan, ampak redno, vsaj trikrat na teden. Vmes kolesarim in tečem, česa drugega pa ne počnem in moram povedati, da težav v križu nimam več.