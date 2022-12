Če ste starejši od 40 let in še nikoli niste telovadili ...

Torej ste starejši od 40 let in še nikoli niste telovadili, zdaj je čas, da začnete. Če ne zase, pa za tiste, ki jih imate najraje!

Morda je težko, a je še toliko bolj pomembno. Ko gre za vadbo v poznejših letih, lahko samo izboljša kakovost vašega življenja.

Telovadba po 40. letu je za mnoge tabu. Pogosto slišimo ljudi, ki živijo v zmoti, da je zanje že prepozno in da je telovadba za mlajše.

Vendar se strokovnjaki s tem ne bi strinjali in danes imamo veliko kazalcev, da je vadba po 40. letu izjemnega pomena za zdravje, a tudi, da je veliko bolj dostopna, saj je vse več rekreativnih skupin in programov za starejše občane.

Večina raziskovalcev ocenjuje, da tudi od 50- do 70-odstotno zmanjšanje kondicije in vzdržljivosti pri rekreativcih nad 40 let sploh ni povezano z njihovo starostjo, temveč le in izključno zaradi dejstva, da ne trenirajo, torej niso aktivni.

To potrjuje dejstvo, da je svetovni rekord v maratonu za ženske nad 50 let, ki ga ima Tatjana Pozdnyakova, 2 uri 31 minut in 5 sekund. Ta rekord drži od leta 2005. S takšnim rezultatom je bila tudi po petdesetem letu hitrejša od polovice maratoncev, ki so na primer nastopili na olimpijskih igrah v Londonu.

Če bi obstajalo zdravilo, ki bi bilo tako dobro kot telovadba, bi bila to največja revolucija v človeški zgodovini. Mnogi znanstveniki danes poudarjajo nujnost gibanja v vseh starostnih obdobjih. Redna vadba seveda ne bo ustavila staranja, bo pa poskrbela za boljše zdravje, boljše počutje in upočasnila sam proces staranja.

Torej ste starejši od 40 let in še nikoli niste telovadili – zdaj je čas, da začnete. Če ne zase, pa za tiste, ki jih imate najraje!