Če vas je strah bacilov, najprej poglejte na tipkovnico

Bacilom je v sodobnem svetu lahko, saj veliko število ljudi uporablja iste tipkovnice, miške in druge računalniške pritikline. Te dandanes nujne pripomočke pa se le redko čisti, zaradi česar se zlahka pretvorijo v gojišče bakterij.Da je redno čiščenje teh komponent nujno, če želi delodajalec ohraniti zdravje na delovnem mestu, so opozorili pri nemški potrošniški organizaciji TÜV Rheinland. Kot so poudarili, v nasprotnem primeru bacili preživijo mesece, pri čemer se ves čas razmnožujejo.»Za zdrave ljudi stik z bacili običajno ne predstavlja težav. To pa je drugače pri ljudeh z oslabljenim imunskim sistemom ali na primer med epidemijo prehlada in gripe,« (po dolgem času smo spet slišali za gripo in prehlad) je povedala zdravnica pri tej organizaciji. Takrat število okužb poraste.Torej - redno čiščenje računalniških komponent je ključnega pomena. Če proizvajalec ne določi drugače, je za čiščenje moč uporabiti vlažno krpo z nekaj čistilnega sredstva. Pri tem je dobro najprej priključke odklopiti oz. iz njih vzeti baterije. Pred vnovičnim priklopom je, če želimo res biti na varni strani, dobro počakati, da se vse posuši.Nemška potrošniška organizacija za boj proti bacilom odsvetuje uporabo mini sesalcev, saj ti odstranijo le večje delčke umazanije, ne pa mikroskopsko majcenih bakterij. Drobtine na tipkovnici pa je tako ali tako mogoče preprosto odstraniti tako, da se jo obrne in strese.Seveda se je onesnaženju oz. okuženju tipkovnice najlažje izogniti s tem, da si delavci redno umivajo roke in se ne prehranjujejo ob računalniku.