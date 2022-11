Čisto novi genij na dveh kolesih

Letos pri Scottu enostavno ne nehajo s predstavljanjem čisto novih koles. Ta teden so nam predstavili povsem novega Scotta Geniusa. Njihovo najljubše in najboljše trail kolo, ki so mu dodali njihovo revolucionarno, patentirano vzmetenje.

Pri Scottu pravijo, da je pripravljen na vsako pot, kadarkoli.

Pametno vzmetenje, še pametnejše funkcije in najpametnejši dizajn naredijo neverjetno trail kolo, ki se ga ne boste naveličali.

Ker je kolo šele zagledalo lepote trailov po svetu, ga še nismo vozili, ampak tu so že vtisi tistih, ki so ga testirali še preden je prišel med nas.

Integrirana tehnologija vzmetenja

Novi Scott Genius 2023. FOTO: Arhiv proizvajalca/Scott

Novi Scott Genius 2023. FOTO: Arhiv proizvajalca/Scott

Novi Scott Genius 2023. FOTO: Arhiv proizvajalca/Scott

Novi Genius uporablja Scott patentirano integrirano tehnologijo vzmetenja. Ne samo, da je privlačnega videza, izboljšano je tudi delovanje vzmetenja kolesa. Okvir z nižjim težiščem, boljšo vodljivostjo in stabilnostjo, nudi kolesarju samozavestnejšo vožnjo. Konstrukcija okvirja je bolj toga in zmanjšuje nepotrebne bočne premike glede na smer vožnje. Sam amortizer je zaščiten pred udarci in vremenskimi vplivi, dvema faktorjema, ki vplivata na njegovo zmogljivost in delovanje.

Geometrija

Novi Scott Genius 2023. FOTO: Arhiv proizvajalca/Scott

Novi Scott Genius 2023. FOTO: Arhiv proizvajalca/Scott

29 palčno kolo ima 150 mm hoda zadnjega vzmetenja v kombinaciji s 160 mm hodom prednjega vzmetenja. Nova platforma Genius je bila prilagojena zahtevam sodobnega trail kolesa. Uporabili so inteligentno uporabo slackerja, ki je daljši in nižji, z zmogljivejšo geometrijo kot jo je imel njegov predhodnik. Naredili so kolo, ki bo blestelo pri vzponih in hkrati imelo vse, kar potrebuje za boljši spust. Genius ima, tako kot ostala kolesa, nastavljiv naklon nosilca krmila (64 ali 65 stopinjski kot).

Genius in Genius ST

Novi Scott Genius 2023. FOTO: Arhiv proizvajalca/Scott

Novi Scott Genius 2023. FOTO: Arhiv proizvajalca/Scott

Scott je predstavil Geniusa v dveh izvedbah, Genius 900 in Genius Super Trail ali »ST«. Popolnoma nova platforma Genius 900 povzame tradicijo vsestranskega trail kolesa. Paket, idealen za vsako pot, kadarkoli. ST je pa po drugi strani prilagojen za bolj agresivno vožnjo. Obe kolesi imata enako geometrijo okvirja. V središču obeh je platforma NUDE shock, ki je značilna za družino Genius že več kot desetletje.

Genius 900 je opremljen z amortizerjem NUDE T, Genius ST pa s povsem novim dodatkom – Float X NUDE (Fox). S tem vzmetenjem uporabljajo lastno tehnologijo, ki ustreza agresivnejši vožnji.

SAG

Nastavitev naklona še nikoli ni bila tako enostavna. Zunanji indikator omogoča kolesarju enostavno nastavitev.

Krmilo

Novi Scott Genius 2023. FOTO: Arhiv proizvajalca/Scott

Novi Scott Genius 2023. FOTO: Arhiv proizvajalca/Scott

Genius je opremljen s Syncros Hixon krmilom. Preoblikovan, z izpopolnjeno ergonomijo in možnostjo dveh različnih nastavitev (15 mm in 25 mm). Omogoča namestitev števca, svetilke, itd. Kabli so nameščeni pod krmilom. V primeru menjave nosilca krmila, vam ne bo treba obiskati serviserja. Preprosto odstranite krmilo in pokrov nosilca krmila, zavrtite za 180 stopinj in znova sestavite.

Scott alloy

Novi Scott Genius 2023. FOTO: Arhiv proizvajalca/Scott

Novi Scott Genius 2023. FOTO: Arhiv proizvajalca/Scott

Poleg karbonskih modelov bosta Genius in Genius ST 2023 na voljo kot hibridna različica iz karbona z zadnjim aluminijastim trikotnikom in izvedba samo iz aluminija. Zadnja ponuja vrhunsko vožnjo z enako geometrijo in kinematiko, kot tudi napredno raven integracije (notranja napeljava kablov, indikator SAG, enostaven dostop do amortizerja, nastavitev nosilca krmila itd.).

Genius

Novi Genius je na voljo v karbonski, hibridni in alu izvedbi. Skupaj 10 modelov Genius 900 in ST, od teh sta 2 modela Contessa.

Novi Scott Genius 2023. FOTO: Arhiv proizvajalca/Scott

In še cena

Najcenejši Genius bo tisti z oznako 940, ki bo stal 3900 evrov, najdražji pa Genius 900 Ultimate za 12359 evrov.