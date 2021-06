Dan ženskega golfa navdušil številne Slovenke

Golf že dolgo ni več samo igra za izbrance, ampak je dostopna širšemu krogu ljudi, ki radi uživajo v naravi, se gibajo in družijo. FOTO: Aleš Fevžer

Športno popoldne se je prevesilo v prijeten kulinarični večer, kjer so gostje uživale v izvrstni ponudi hrane in pijače, ki so ji za piko na i dodali nekaj žar specialitet in odličnih koktajlov. FOTO: Aleš Fevžer

S soncem obsijana zelenica je na Cubo golf igrišče v Smledniku privabila številne dame. Mednarodni dan ženskega golfa na priljubljenem igrišču praznujejo vsako leto, a je bil letošnji praznik golfa nekoliko drugačen. Po dolgih mesecih negotovosti in zaprtja objekta v času protikoronskih ukrepov, so na CUBO zelenico, tekom dneva privabili več kot 150 žensk, ki so uživale v golfu in prijetnem druženju na prenovljeni terasi restavracije.»Golf že dolgo ni več samo igra za izbrance, ampak je dostopna širšemu krogu ljudi, ki radi uživajo v naravi, se gibajo in družijo. Naše delo je usmerjeno v to, da golf približamo širokemu krogu ljudi in z ženskim dnevom golfa nam je to zagotovo uspelo, saj smo na igrišu združili različne generacije bodočih in izkušenih golfistk,« dodajajo na Cubu. Sproščeno popoldne je bilo namreč namenjeno tako popolnim začetnicam, ki so se naučile prvih udarcev, kot tudi izkušenim igralkam. Slednje so se pomerile na turnirju 9 lukenj in pokazale svoje znanje in izkušnje. Začetnice pa so v svet golfa popeljali učitelji golf akademije Racman in mnoge navdušili za igro.»Ženska energija, neverjetna kulisa, poletno vzdušje in kulinarika, so kombinacija za nepozaben dan. Sama sem danes prvič zavihtela golf palico in sem navdušena. Vem, da se bom še vrnila sem, saj nudi vse kar potrebujem za prijetno preživljanje prostega časa,« je dodala navdušena gostjaPoleg golfa pa so se dame pomerile tudi v spretnostni vožnji z golf avtomobilčki in dokazale, da so odlične voznice. Športno popoldne se je prevesilo v prijeten kulinarični večer, kjer so gostje uživale v izvrstni ponudi hrane in pijače, ki so ji za piko na i dodali nekaj žar specialitet in odličnih koktajlov. Cubo golf s svojo kulinarično ponudbo in edinstvenim ambientom privablja številne goste, ki sicer ne igrajo golfa. Tako se mimoidoči rekreativni kolesarji z veseljem okrepačajo na terasi restavracije, prostor pa je pogosto tudi prizorišče dogodkov, ki jih organizirajo domača in tuja podjetja.