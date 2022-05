Deset let programa Varno na kolesu

Se še spomnite svoje prve vožnje s kolesom? S kolesarskim izpitom pridobimo prvo dovoljenje za aktivno udeležbo v prometu. To s seboj prinaša pomembno odgovornost, da kot udeleženci v prometu upoštevamo cestnoprometna pravila in se spoznamo s pravili kolesarskega bontona.

Prav to je bil glavni namen družbe Butan plin, ki je že pred desetletjem skupaj s partnerji zasnovala program Varno na kolesu, v katerem tematike prometne varnosti otrokom približajo na zanimiv in zabaven način.

Letos se je z njegovo pomočjo varnega kolesarjenja naučilo že več kot 10 tisoč otrok iz več kot 250 osnovnih šol iz vseh koncev Slovenije.

Začelo se je z 200 učenci, danes jih letno sodeluje 10.000!

Prva etapa programa Varno na kolesu se je odvila v letu 2012, ko je pri opravljanju nalog sodelovalo 200 učencev iz 19 slovenskih osnovnih šol. Pomen programa in priložnost za dodatna osvajanja znanj je kmalu začelo prepoznavati vse več učiteljev in število sodelujočih šol je iz leta v leto naraščalo. Letos tako razpisane naloge z zanimanjem opravlja že več kot 10.000 učencev iz 140 osnovnih šol po Sloveniji.

»Razpis Varno na kolesu s premišljeno zastavljenimi nalogami ne opozarja le na varnost, ampak spodbuja tudi k aktivnem preživljanju prostega časa in ozavešča o pomenu trajnostni mobilnosti. S številom sodelujočih šol se je večal tudi sam obseg programa. V prvih letih je bil namreč namenjen zgolj učencem, ki se pripravljajo na kolesarski izpit, nato pa smo zasnovali naloge tudi za ostale osnovnošolce, saj želimo k sodelovanju in aktivnostih na kolesu privabiti čim večje število mladih,« je pojasnila Tanja Medved, vodja projekta Varno na kolesu pri družbi Butan plin.

FOTO: Varno na kolesu

Kolesarjenje – svoboda, gibanje in občutek vetra v laseh

Kolesarjenje otrokom omogoča samostojno in aktivno vključevanje v promet, priljubljenost tega zdravju in okolju prijaznega prevoznega sredstva pa lahko pripomore tudi k bolj zeleni prihodnosti vseh nas. Kako pa na kolesarjenje gledamo odrasli? Pri programu Varno na kolesu so se podali na ljubljanske ulice in mimoidoče povprašali o njihovih kolesarskih zgodbah in doživetjih. Večini vprašanih kolo pomeni svobodo, gibanje, všeč jim je občutek vetra v laseh, izpostavljajo pa ga tudi kot cenovno ugodno in hitro obliko premagovanja razdalj.

Več o prigodah naključnih kolesarjev si lahko pogledate v videoposnetku. Če v letošnjem letu še niste sedli na kolo, boste v iskrivih odgovorih dobili dovolj razlogov, zakaj izbrati kolo za pot v šolo ali službo. Na vseh kolesarskih podvigih pa ne pozabite na najmlajše udeležence v prometu, ki jim moramo biti odrasli zgled z doslednim nošenjem čelade in spoštovanjem cestnoprometnih pravil.

Kako otrokom približati varnost v prometu?

Prometna vzgoja otrok je ključnega pomena za varno kolesarsko izkušnjo. Naloge programa Varno na kolesu dajejo velik poudarek na učenje z igro in zabavo, saj učencem omogočajo, da rezultate aktivnosti predstavijo v njim najljubših tehnikah, bodisi v obliki risb, stripov, fotografij, videov ali spletnih iger.

Dodatna motivacija za opravljanje nalog je tudi bogat nagradni sklad, ki vsako leto presega 25.000 €. Osvojene nagrade pa niso namenjene samo učencem in šoli, ampak prinašajo dodano vrednost tudi za lokalne skupnosti zmagovalnih šol. Taki primeri so donacije koles osnovnim šolam in servisi koles, ki jih za šole že tradicionalno podarja Zavarovalnica Triglav. Na servis lahko svoja kolesa pripeljejo tako učenci in učitelji kot tudi ostali krajani ter tako poskrbijo, da so njihova kolesa brezhibno delujoča in varna.

ZABELEŽITE SI V KOLEDAR – BLIŽA SE ZAKLJUČNA PRIREDITEV VARNO NA KOLESU

Katere šole so bile v letošnjem letu najboljše, bomo izvedeli v četrtek, 26. maja v dopoldanskem času, ko bodo v družbi strokovne komisije in partnerjev programa razglašeni letošnji zmagovalci programa Varno na kolesu.