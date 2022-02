Deset novih kolesarskih čelad za specialkarje

Zagrizeni specialkarji vedno pravijo, da je le najboljše dovolj dobro za njihovo glavo. Tudi, ko gre za ostale dele telesa, je trditev enaka. Pisali smo že, da kolesarski rekreativci naj ne bi potrebovali modelov, ki jih nosijo vrhunski tekmovalci. Zakaj, si lahko preberete v tem članku.

Vseeno, ko pridejo na prodajne police novi modeli čelad z veseljem, pokukamo, kaj nam tokrat ponujajo.

Pokukali smo v naše največje prodajalne s kolesarsko opremo, da bi videli novosti. Predstavljamo vam deset modelov.

Giro Aether Spherical Mips

Giro Aether Spherical Mips. FOTO: Arhiv proizvajalca

V notranjosti čelade sta uspešno združena EPS linija in novejši RocLoc sistem za nastavitev čelade, ki pa sta uspešno integrirana skupaj z Mips tehnologijo, ki zagotavlja še boljšo zaščito pri določenih vrstah udarcev. Na voljo v več barvnih možnostih in kar treh velikostih: S (51-55cm), M (55-59cm), L (59-63cm). Teža: 255g. Konstrukcija: In-Mold Polycarbonat, MIPS Tehnlogija. Sistem pritrjevanja: Roc Loc® Air MIPS. Podloge: Snemljive in pralne X-Static comfort. Cena:

Endura PRO SL

Kolesarska čelada Endura PRO SL. FOTO: Arhiv proizvajalca

Lahkost, izjemno prezračevanje, številne nove funkcije in osupljiv videz se združujejo v tej vrhunski cestni čeladi. In-mould konstrukcija zagotavlja najvišjo zaščito. Mikro nastavljiv zatezni sistem lahko upravljate z eno roko. Antibakterijska hitro sušeča podloga skrbi za udobje. Najboljše lastnosti so: Integrirano jedro Koroyd za izboljšano absorpcijo udarcev brez izgube teže. Velike prezračevalne odprtine s kotnimi cevmi Koroyd® za povečan pretok zraka. Odprtine za namestitev očal. Antibakterijska, hitro vpijajoča distančna podloga. Velikosti: S-M (51-56cm), M-L (55-59cm), L-XL (58-63cm). Teža: 248g. Cena: 272 evrov.

Kask Protone

Kolesarska čelada Kask Protone. FOTO: Arhiv proizvajalca

Protone je najboljše razmerje med težo, zračnim uporom in odvajanjem toplote. Zahvaljujoč številnim prezračevalnim kanalom in debelemu oblazinjenemu materialu se toplota in vlaga zelo hitro odvajata, kar izboljša udobje in zmogljivost, ne da bi se odrekli varnosti. Pri izdelavi se uporablja tehnologija Multi In-Moulding za izdelavo zgornjega osnovnega obroča in zadnje strani lupine čelade, ki je povezana z notranjim polistirenskim pokrovom, kar zagotavlja bistveno izboljšanje blaženja udarcev. Zgornji del je ojačan z notranjo plastično podstrukturo, ki poveča zaščito ob padcih. Čelada ima snemljivo in pralno notranjo oblazinjenje, izdelano iz tkanine CoolMax. Velikosti: S (50-56 cm), M (52-58 cm), L (59-62 cm). Cena: 216 evrov.

Rudy Project Spectrum

Kolesarska čelada Rudy Project Spectrum. FOTO: Arhiv proizvajalca

Unikatna struktura čeladi omogoča odlično zračnost, visoko mero udobja in nizko težo. Najboljše lastnosti so: RSR 10 Disc zategovalec omogoča s pomočjo vrtljivega gumba hitro in enostavno nastavitev obsega čelade. Snemljive blazinice iz mikropene z mrežico zoper insekte zagotavljajo izjemno udobje in zaščito. Zaščita proti insektom. Nova zasnova trakov in podušesnih sponk, ki so sedaj enostavnejše za prilagoditev. Zatiči za slušalke na podušesnih sponkah. Priložena vreča za shranjevanje in prenašanje čelade, tri velikosti: S (od 51-55 cm) M (od 55 do 59 cm) in L (od 59 do 62 cm). Ob nakupu prejmete: Vrečo za prenašanje in shranjevanje čelade, navodila za uporabo.

Assos Met Trenta Mips Jingo RS

Assos Met Trenta Mips Jingo RS. FOTO: Arhiv proizvajalca

Cestna kolesarska čelada, ki jo zaznamujejo vsa ključna vodila: nizka teža, izjemno udobje, hitrost in varnost. Kljub osredotočenosti na varnost, glavna funkcija oblikovanja čelade je kolesarjenje v poletni vročini, saj zračniki omogočajo nemoten pretok zraka skozi čelado in tako zmanjšajo upor.

Najboljše lastnosti: MIPS-C2: revolucionarna tehnologija za še boljšo zaščito glave v primeru padca. Kolesarite lahko s čopom in LED lučko USB MET. Dot Micro Gear pritrdilni sistem prilagodi čelado, da bo ustrezala obliki in velikosti glave in tako zagotovi popolno in udobno prileganje. Bočni delilnik omogoča hitro in natančne in lažje prilagoditve. Velikosti: XS/M (54-58) - L/XL (59-62). Teža: 265 gr - velikost XS/M. Cena: 260 evrov.

Rudy Project Nytron

Rudy Project Nytron. FOTO: Arhiv proizvajalca

Čelada je razvita v vetrovniku v sodelovanju s strokovnjaki za aerodinamiko svetovnega razreda Swiss Side. Nytron združuje varnost, aerodinamične zmogljivosti s kompaktnim in lahkim dizajnom. Zahvaljujoč znanstveni kombinaciji masivnih odprtin in notranjih kanalov za usmerjenega pretoka moči. Nytronovo osupljivo prezračevanje ohranja glavo hladno in znižuje telesno temperaturo ter tako izboljša splošno zmogljivost. Najboljše lastnosti so: Odlična zračnost zagotavlja skupno 15 odprtin za zračenje, ki omogočajo nemoten pretok zraka skozi čelado. Višinsko nastavljivi zategovalec. Samonstavljivi podušesni sponki Divider Pro z držalom za slušalke. Teža: 250g (velikost S-M), 300g (velikost L), 2 velikosti: S-M cm 55-58, L cm 59-61. Cena: 200 evrov.

Poc Ventral Air Spin

Kolesarska čelada Poc PRO SL. FOTO: Arhiv proizvajalca

Čelada s premišljeno nameščenimi prezračevalnimi odprtinami in notranjimi kanali za usmerjanje zraka pri visokih in nizkih hitrostih poskrbi za ohlajanje celotne površine glave. Posebna oblika čelade zagotavlja visoko aerodinamičnost, usmerja tok zraka skozi čelado in ne okoli nje. Tudi integrirane cone v EPS peni zagotavljajo optimiziran zračni tok, kar vas tekom ture prijetno ohlaja. Zadnji rob čelade je zasnovan tako, da zmanjša zračno turbulenco. Spin tehnologija zaščite pred udarci pa omogoča, da se čelada v primeru nesreče nekoliko zavrti okoli glave in s tem močno zmanjša sile, ki so usmerjene na vašo glavo. Lahki sistem nastavljanja obsega glave in ergonomsko oblikovani paščki zagotavljajo vrhunsko udobje in popolno prileganje. Čelada ima tudi praktično režo za fiksiranje očal.

Najboljše lastnosti: Edinstven aerodinamični dizajn, optimiziran s CFD testiranjem za izboljšano aerodinamičnost in minimalno zračno turbulenco. Izjemno hlajenje in prezračevanje zaradi premišljeno nameščenih odprtin in inovativnega sistema usmerjanja zračnih tokov. Reža za očala skrbi, da vaša očala ostanejo na svojem mestu med vožnjo. Teža: 230g (M). Velikosti: S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm). Cena: 199 evrov.

Specialized S-Works Prevail II Vent MIPS

Kolesarska čelada Specialized Prevail II. FOTO: Arhiv proizvajalca

je najbolj dodelana, lahka in zračna tekmovalna čelada. Združuje odlično prezračevanje, aerodinamično obliko in ultra lahko konstrukcijo za največjo učinkovitost na vsaki vožnji. Čelada je opremljena z MIPS SL varnostnim sistemom, kar pomeni, da je notranja školjka čelade gibljiva in ob morebitnem padcu zmanjša rotacijske sile na možgane ter tako ob padcu prepreči najhujše poškodbe. Prevail II Vent je še bolj zračna čelada od običajne Prevail II čelade, saj njene do 20 odstotkov večje zračne odprtine omogočajo hitrejši pretok zraka (18 odstotkov), a s tem ne zmanjšujejo same aerodinamičnosti čelade.

Najboljše lastnosti so: Zelo lahek Mindset II sistem prileganja, na mikro gumb skrbi za popolno prileganje vaši glavi. Vodilo trakov Tri-Fix za izboljšano udobje in enostavno nastavitev trakov. Tanka, mehka in lahka mreža 4X DryLite se ne bo raztegnila zaradi potenja ali vode. Velikosti: S (51-56cm), M (55-59cm), L (59-63cm). Cena: 330 evrov.

Dotout Kabrio HT

Kolesarska čelada Dotout Kabrio HT. FOTO: Arhiv proizvajalca

Inovativna čelada Kabrio HT je bila narejena iz modela Kabrio, da še poveča aerodinamične lastnosti in izboljša zaščito. Najboljše lastnosti: Dot Soft Plus odstranljiva notranja podloga je termoformirana s 3D tehnologijo podpora je na enotni gostoti pene satja, ki je izredno mehka in zagotavlja oblazinjenje med glavo in notranjostjo čelade, da se dobro prilega ter nudi optimalno udobje. Dot Micro Gear pritrdilni sistem prilagodi čelado, da bo ustrezala obliki in velikosti glave in tako zagotovi popolno in udobno prileganje. Bočni delilnik omogoča hitro in natančno prilagoditve še lažje. Velikosti: XS/M (54-58) - L/XL (59-62). Teža: 265 gr - size XS/M. Cena: 159 evrov.

Bolle Furo

Kolesarska čelada Foto Arhiv Proizvajalca Delo

Furo je precej drugačna čelada. Ima vse naštete lastnosti, ampak po nečem izstopa, najtišja je. Skoraj vsa konkurenca se je usmerila v proizvodnjo čelad z zelo širokimi in plitvimi zračnimi režami, da bi izboljšali zračnost in zmanjšali težo. Široke in plitve reže povzročajo neverjetno šumenje, da ne napišem glasnost čelade. To pa je na daljših vožnjah zelo moteče. Pri Bolleju so to ugotovili prvi in se lotili narediti »najtišjo« čelado. Enako število rež, le da so globlje in ožje, tako da zračenje ne trpi, so pa neprimerno tišje. Pravijo, da so tako dobili tudi maksimalno aerodinamično čelado, ne da bi trpelo zračenje. Testne vožnje so dokaz, da je res izjemna in ne moti niti na večurnih vožnjah. Najboljše lastnosti so: Aero pokrivala, Mips. Prostor za shranjevanje očal. Pralne tekstilne obloge Removable, 360° fit sistem za nastavljanje. Teža: 300 g. Velikosti: S (52-55 cm), M (55-59 cm), L (59-62 cm). Cena: 180 evrov.