Dirko po Sloveniji si je letos ogledalo 1,5 milijona gledalcev več kot lani

Za številne domače kolesarske zvezdnike je ob trasi 5-dnevne dirke navijalo več kot 300 tisoč kolesarskih navdušencev, največ, kar 80 tisoč, na kraljevski etapi od Laškega do Velike planine.

Na televiziji Eurosport si je dirko ogledalo več kot 10,9 milijona gledalcev, kar je 1,5 milijona več kot leta 2021. Dirka po Sloveniji je preplavila tudi družbena omrežja - objave so dosegle kar 11 milijonov uporabnikov.

Dirka Po Sloveniji ima dolgoletno tradicijo, prav tako njen organizator, Kolesarski klub Adria Mobil, ki letos praznuje pol stoletja delovanja. 28. izvedbo dirke, ki poteka pod sloganom Fight for green, so zaznamovale številne zelene destinacije slovenskega turizma, gostiteljic štartov in ciljev etap. Na celotni dirki je sodelovalo 39 turističnih destinacij, s katerimi je Slovenska turistična organizacija določila kar 66 turističnih posebnosti Slovenije tako imenovanih POI točk (Points of Interest), ki so navduševale milijonsko občinstvo v neposrednem televizijskem prenosu na mednarodni TV mreži Eurosport in tudi na TV Slovenija.

Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, je ob tem dejala: »V svet smo preko neposrednega prenosa na Eurosportu in oglasov Slovenije ter turističnih destinacij ponesli lepote Slovenije. Kar 10,9 milijonom gledalcem po vsem svetu smo ponovno pokazali, da je Slovenija naravni biser in raj za kolesarjenje, da smo vrhunski gostitelji najzahtevnejših športnih dogodkov, pa tudi, da smo navijaška in kolesarska velesila. Dirka je letos ponovno postregla s presežki: sodelovalo je 39 turističnih destinacij, 300 tisoč kolesarskih navdušencev, ki si je tekmo ogledalo v živo, 6 tisoč objav na družbenih omrežjih z dosegom 11 milijonov uporabnikov in zmaga najboljšega kolesarja na svetu in ambasadorja slovenskega turizma, Tadeja Pogačarja. Na Slovenski turistični organizaciji smo ponosni, da smo del te zgodbe in da smo glas o Sloveniji in dirki ponesli v širni svet.«

FOTO: Dejan Javornik

Kot v Planici pred skoraj 40 leti

Slovenija še nikdar ni doživela takšnega kolesarskega vzdušja, kot so ga navijači pokazali na tokratni dirki Po Sloveniji. Navijaški vrhunec so slovenski navijači ustvarili na sobotni kraljevski etapi od Laškega do Velike planine. Po ocenah organizatorja se jih je zbralo 80 tisoč. Za primerjavo: enako število navijačev se je zbralo na tradicionalnem navijaškem in športnem prazniku v Planici leta 1985. To leto še vedno nosi rekord dnevnega obiska v Planici. Dodatno motivacijo so kolesarjem pričarali v Pogačarjevem domačem kraju, Komendi, ki se je za razliko od ostalih slovenskih krajev, ki so traso preplavili z zeleno, obarvala rumeno - v pričakovanju največjega svetovnega kolesarskega praznika, ki se prične 1. julija. V kraju, ki ima sicer 892 prebivalcev, je v soboto navijalo kar 3 tisoč navijačev.

FOTO: Dejan Javornik

Na dirki Po Sloveniji se je v 10-urnem neposrednem TV prenosu na svetovni TV mreži Eurosport predstavilo 39 destinacij in 66 turističnih posebnosti Slovenije. V odzivih Eurosportovih komentatorjev na izjemno kuliso pokrajine in vročega navijaškega vzdušja so se vrstile izjave v presežnikih. Tudi na družbenih omrežjih je kolesarstvo prevzelo glavno temo: zabeležili smo več kot 6 tisoč objav na družbenih omrežjih, ki so dosegle 11 milijonov spletnih uporabnikov. STO je navijačem razdelila tudi 6 tisoč navijaških zastavic I feel Slovenia.

Skupna zmaga Pogačarju, na tretjem mestu Domen Novak

Že prvi dan dirke Po Sloveniji so tudi tuje medije najbolj zanimali slovenski kolesarji. Poleg Tadeja Pogačarja so bili velike pozornosti deležni Matej Mohorič, ki je pokazal izjemno borbenost, a za las zgrešil etapno zmago v Novem mestu, Domen Novak, ki je na koncu v skupnem seštevku osvojil tretje mesto in Luka Mezgec, v katerega so bile vse oči uprte na šprinterskih delih etap. Slovenske barve bodo ti kolesarji zastopali tudi na dirki po Franciji že čez dober teden, kjer številni pričakujejo velik boj med ambasadorjema slovenskega turizma, Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem.