Do rekorda se pride v pižami

Za najboljše rezultate morajo športniki ponoči ustrezno okrevati. Najnovejše pižame za športnike, bolje uravnavajo telesno temperaturo, združujejo tehnologijo hlajenja in odvajanja vlage.

Športniki leta in leta trenirajo za nastop na prestižnih tekmovanjih. Medtem ko je intenziven trening vsekakor pomemben, je pomembno tudi okrevanje.

»Dober in globok spanec je bistvenega pomena za športnikovo uspešnost,« pravi Tanja Hüberli, švicarska profesionalna igralka odbojke na mivki.

V prvi fazi globokega spanca se sprošča rastni hormon, ki telesu pomaga pri popravljanju in regeneraciji. Hormon spodbuja sintezo beljakovin, pospešuje delitev celic in pomaga pri obnovi tkiva. Če želite izkoristiti prednosti napornega dneva treninga, je bistveno, da telesu zagotovite počitek.

Raziskave so pokazale, da lahko boljši spanec pomaga izboljšati hitrost, natančnost in reakcijski čas pri športu, torej splošno učinkovitost športnikov. Tako kot potrebujemo več kalorij za ukvarjanje s športom, potrebujemo tudi več spanja, da si popolnoma opomoremo. Če športniki intenzivno trenirajo, bi morali spati celo do eno uro več na noč. Športniki, ki ponoči spijo manj kot 8 ur, imajo skoraj dvakrat več možnosti za športne poškodbe kot tisti, ki spijo več kot 8 ur.

Temperatura omogoči ali zoži okrevanje

Čeprav se mnogi športniki zavedajo vloge, ki jo igra okrevanje pri njihovi uspešnosti, se morda ne zavedajo, da temperatura močno vpliva na spanec. Med spanjem smo bolj dovzetni za temperaturne spremembe kot v budnem stanju. Če torej naša temperatura ponoči niha, so naše vitalne faze globokega spanca motene in kakovost spanja se poslabša. To negativno vpliva na nočni proces okrevanja športnikov.

Študije so pokazale, da se 7 od 10 športnikov ponoči preveč segreje, kar pomeni, da je njihova kakovost spanja in s tem učinek njihovega nočnega okrevanja slabša.

Ronnie Schildknecht, 11-kratni Iron Man prvak, se zaveda vpliva termo regulacije na okrevanje: »Zame je izjemnega pomena izbira specifičnega, tehničnega oblačila za spanje, ki pomaga telesu vzdrževati optimalno spalno klimo, ne glede na to, ali gre za profesionalnega športnika ali delavca v tovarni.«

Kako posebne pižame delujejo

Kako izboljšajo nočno regeneracijo športnikov? Za popolno okrevanje je bistveno, da ponoči ostanete v območju idealnega udobja. Prekomerna vročina in znoj pa lahko motita športnikov spanec. Za uravnavanje temperaturnih nihanj naj športniki nosijo spalna oblačila, ki absorbirajo vlago.

»Na treningu je vsak predel optimiziran, vendar je spanje prava osnova za mojo uspešnost«. pravi Fabian Meeusen, švicarski triatlonec.

Posebne pižame združujejo hlajenje z izhlapevanjem in tehnologijo za odvajanje vlage, kombinacija za idealno spanje. Oblačilo združuje najboljša naravna vlakna s patentirano tekstilno tehnologijo, da zagotovi revolucionarno upravljanje vlage in regulacijo temperature. Znanstveno dokazano izboljšujejo udobje pri spanju in dosegajo rezultate, ki so bili prej znani samo v svetu sintetičnih vlaken, ki se uporabljajo v športnih oblačilih.

»Spalna oblačila so res koristila mojemu spancu. Kot da bi imeli odlično vzmetnico ali mehko svilnato odejo, vendar je ta v neposrednem stiku s kožo, zato sem ugotovil, da ima res pozitivno močan učinek. Ker je tako dober občutek, se še bolj veselim časa za spanje!« pravi Emma Pallant, britanska atletinja in svetovna prvakinja v duatlonu.

Skratka, zdaj bo treba spati drugače, če je res, da je že dobra pižama pol treninga?