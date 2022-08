Dolgotrajna vadba vsak dan nosi slabe posledice za moje srce

Vsak vadbeni načrt, prehrano pred in po vadbi, pripomočke, ki krajšajo čas med vadbo, kraj in čas aktivnosti in ostale dejavnike si posameznik izbere sam, zato vadbeni miti, ki jih bomo razbili morda ne veljajo za vas, vsaj nekateri ne.

Izpostavljamo tiste mite, ki so z dobrim marketingom prepričali uporabnika, da je to nekaj, kar nujno morajo vključiti v svoje življenje ali vadbo, da brez tega pač ne gre.

Prihranite kakšen evro in kakšno uro časa za preživljanje z družino ali prijatelji, nekatere aktivnosti, ki so bolj kot ne potrata energije in časa pa opustite.

»Zdravje ljudi se zelo izboljšuje vse do 60 pretečenih kilometrov na teden.« Pravi Paul T. Williams, raziskovalec v zdravstveni študiji National Runners' Health study, ki sledi 110,000 tekačem in 40,000 hodcem vse od leta 1991.

Williams poudarja, da če pretečemo več kot 60 kilometrov na teden, naše srce ne trpi, le vedno manj koristi imamo z vsakim dodatnim pretečenim kilometrom.

Za nameček pa imajo tekači, ki pretečejo vsaj pet kilometrov na dan, 32 odstotkov manj možnosti za srčno aritmijo, kot drugi del populacije.

Je mit uničen ali ne? Če ste imeli srčni infarkt, potem pozabite na Ljubljanski maraton. Drugače pa nabirajte kilometre za zdravje. Tudi dolgotrajna vadba je zelo zdrava. Mit uničen.