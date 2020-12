Dvajset najlepših fotografij Tadeja Pogačarja z letošnjega Toura

17. etapa - Grenoble - Meribel Col De La Loze, 16. september 2020. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

17. etapa - Grenoble - Meribel Col De La Loze, 16. september 2020. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Tadej Pogačar je osvojil tudi belo majico, najmlajšega najboljšega na Touru. FOTO:Thibault Camus/Afp

FOTO: Kenzo Tribouillard/Afp

FOTO: Benoit Tessier/Reuters

FOTO: Anne-Christine Poujoulat/Afp

FOTO: Marco Bertorello/Reuters

Kronometer, ki ne bo šel nikoli v pozabo. FOTO: AFP

FOTO: Pool/Reuters

FOTO: Marco Bertorello/Afp

FOTO: Luca Bettini

Jan Polanc je bil na letošnjem Touru, Tadejeva mama in oče: FOTO: Thibault Camus/Reuters

Polanc je bil Pogačarjeva senca. FOTO: Luca Bettini

V objemu predsednika Slovenije. FOTO: Osebni arhiv/instagram

Tadej Pogačar je za Andreja Hauptmana kot družinski član, njegov trener je bil že pri ljubljanskem Rogu. FOTO: Uae Emirates Team

Zgodovinska zmaga. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Tadej v pikčasti majici, najboljšega na gorskih ciljih. FOTO: Kenzo Tribouillard/Afp

Najhujša tekmeca in dobra prijatelja. FOTO: Kenzo Tribouillard/Afp

To je to! FOTO: Stef Mantey/Reuters

Zadnjo zmago na Touru, ki je skoraj na las podobna letošnji Pogačarjevi smo videli leta 1989. Vendartakrat ni bil star 22 let.»Pred televizijo sem kričal tako glasno, kot sem sam pri svojem podvigu. To je rojstvo velikega, velikega šampiona,« je bil nad Tadejem očaran 59-letni Kalifornijec Greg Lemond. Spomnimo se dirke po Franciji, ko je v zadnji etapi, kronometru čez Elizejske poljane, nadoknadil 50 sekund zaostanka za Parižanom... in zmagal za osem pičlih sekund. Bolj napet je bil le letošnji Tour in to zato, ker jepodobno dramo zrežiral pri svojih 22. letih in to proti rojaku, ki je tako kot lanko tudi letošnjo kolesarsko sezono sklenil kot najboljši kolesar na svetu., zmagovalec predlanske francoske pentlje in avtor treh kolesarskih knjig, je prek twitterja čestital Pogačarju. »To je bilo bolno! Na drugi strani pa je treba sočustvovati z Rogličem in celotno ekipo Jumbo Visma. Bili so neverjetni, izgubili pa so na najslabši možni način,« je zapisal 34-letni Valižan.»V domačih logih je Pogačar požel nekaj gneva, ker je na poti do zmage ugnal svojega rojaka, kar pa ne zmanjšuje izjemnosti njegovega dosežka. V Franciji je uresničil svoje življenjsko vodilo nikoli ne odnehaj in nikoli se ne predaj ter v rumeni majici prijezdil v Pariz en dan, preden je dopolnil 22 let. Postal je drugi najmlajši zmagovalec Toura do zdaj, mlajši je bil le Henri Cornet, ki je leta 1904 zmagal z 19 leti in 354 dnevi. Pogačar je pri tem dobil tri etape in poleg rumene osvojil še pikčasto majico kralja gora in belo majico najboljšega mladega kolesarja. Nazadnje je tri majice na Touru leta 1969 osvojil Eddy Merckx, ki velja za najboljšega kolesarja v zgodovini.« Je med drugim o Tadeju zapisal naš novinarIz našega arhiva smo izbrali 20 zelo lepih fotografij Tadeja Pogačarja z letošnje nepozabne dirke po Franciji.