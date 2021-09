Električni lepotec iz Amerike

Okvir: SmartForm C3, aluminij

Vilice: SmartForm C3, aluminij

Pogon: Mahle ebikemotion X35 250 W

Baterija: Mahle ebikemotion X35 250 Wh

Polnilnik: Mahle ebikemotion X35

Obroča: Cannondale Disc

Pesta: (F) Sealed Alloy Disc, QR / (R) X35 250 W

Plašča: Maxxis DTR-1, 650b x 47c

Pedala: Cannondale

Gonilka: Prowheel, 38T

Zadnji verižnik: Sunrace, 11-36, 9-speed

Zadnji menjalnik: Shimano Alivio

Prestave: Shimano Acera, 9-speed

Zavore: Tektro HD-R280 hidravlični disk, 160/140 mm rotorji

Cena: 2599 evrov

Cannondale je pri nas med najbolj prodajanimi znamkami električnih koles. Njihova ponudba je zelo pisana in obsežna. Že pregovorno želijo biti vedno najkakovostnejši in kar je v kolesarskem svetu tudi zelo pomembno – lahki. Imeti lahko električno kolo je v tem segmentu velik izziv. Njim je to uspelo, mejo teže so premaknili že proti številkam, s katerimi opisujemo običajna, torej neelektrična kolesa.Mestno električno kolo Treadwell Neo EQ vabi poglede. Cannodale je znan tudi po izjemnih oblikovnih dosežkih. Mirno lahko prikimamo, da jim je uspelo narediti še eno izredno privlačno in kakovostno mestno električno kolo, ki navdušuje z vsemi lastnostmi tako električnega kot običajnega kolesa. Predvsem pa so naredili funkcionalno kolo, s katerim bo mestna vožnja pravi užitek. Da, tudi pri tem modelu boste navdušeni nad majhno težo.