Enostavni prigrizek: česnov kruh

Poletov recept: česnov kruh. FOTO: Tanja Drinovec

Poletov recept: česnov kruh. FOTO: Tanja Drinovec

Za 12 do 14 rezin kruha potrebujemo:

Priprava:

Poletov recept: česnov kruh. FOTO: Tanja Drinovec

Ta enostavni prigrizek ali malico je marsikdo med nami že okusil ob različnih priložnostih. V resnici nam lahko služi kot prav odlična malica, hitra priloga ali zgolj kot popestritev monotonega jedilnika, ko nam zmanjka idej. Če se nam v omari nabere kruh, ki našim zobem ni več tako zelo prijazen in smo med tistimi, ki nam je še vedno metanje kruha v koš za smeti pravi greh, bo česnov kruh čisto prava stvar.Sama sem za tokratni recept porabila kar nekaj dni star kruh z drožmi, ki ga prej nismo uspeli v celoti spraviti v promet. Česnovo peteršiljevi masleni kombinaciji se odlično poda.Sicer pa se praviloma pripravlja na francoskih podolgovatih kruhkih (baguete) ali toast kruhu.Dokaj enostavni kruhki za pripravo, obloženi pa še z nekaj zdravega česna, peteršilja in maščobnih kalorij. Prav nam bodo prav prišli tudi po kakšnem močnem treningu, da nam povrnejo izgubljenih kalorij in zapolnijo praznino v želodcu.Pol večjega hlebca kruha200 g maslaSol, poper3-4 stroke česnaPest parmezanaOlivno oljeOcvirki in slanina(po želji)Maslo sobne temperature dobro spenimo. V sekljalniku dobro sesekljamo česen, peteršilj, parmezan, ki smo jim dodali malo olivnega olja za lažje sekljanje. Maslu primešamo sesekljano mešanico, začinimo po želji. Razrežemo kruh na rezine in jih namažemo z zeliščnim maslom. Po želji na olju prepražimo še ocvirke in slanino in jih ohlajene naložimo na kruhke. Kruhke zložimo na s peki papirjem obložen pekač in jih pečemo v ogreti pečici na 180 stopinj kakšnih 15 minut. Kruhke lahko postrežemo tudi h kakšnemu mesu , na primer k dandanes tako popularnim steakom.