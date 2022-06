Festival športnega, dokumentarnega in igranega filma bo v Sloveniji

Festival v organizaciji Zveze ŠKL, katerega slogan je »Culture Through Sport«, bo med 16. in 19. junijem v svojem repertoarju predvajal okoli 35 igranih in dokumentarnih filmov na temo športa in olimpizma.

Na vabilo strokovne žirije so se odzvali odlični režiserji s celega sveta. Festival partnersko podpira tudi Slovenska turistična organizacija.

Športni filmski festival bo postregel z nekaj težko pričakovanimi mednarodnimi naslovi, kot so One for All (filmski portret Madžara Árona Szilágyija, enega največjih sabljačev v zgodovini), Balandrau, Hell frozen over (portret ledenega pekla v Pirenejih), On Your Marks (komični film o množični gimnastični predstavi v Pragi), Olga (švicarski celovečerni film o 15-letni ukrajinski telovadki, izgnani v Švico), Žućko (biografski film o jugoslovanski legendi košarke Radivoju Koraću), The Pygmalion effect (edinstven pogled v psihološki pojav, ki ga je uporabil Ante Kostelić, oče in trener Janice in Ivice Kostelića, s čimer sta postala olimpijska in svetovna prvaka) in tudi slovenskimi naslovi (Moj novi cilj, Kristjan, Strast do letenja, 2017 …).

Najboljši filmi festivala bodo prejeli nagrado »grand PRIX« in tudi pravico zastopati Slovenijo na zaključnem filmskem festivalu FICTS v Milanu, mestu ustanovitelja.

V času festivala, si bo mogoče ogledati tudi dve razstavi posvečeni športu. Prva, fotografska razstava OKS – ZŠZ, ki je posvečena nacionalnem prazniku Dnevu slovenskega športa in je svojo pot začela premierno pred Predsedniško palačo v Ljubljani, bo na ogled postavljena v mestni galeriji v Kulturnem centru. V Anini galeriji na Zdraviliškem trgu pa bodo razstavljeni številni unikatni pokali, trofeje in protokolarna darila Rogaške Steklarne, ki so jih prejeli najboljši športniki, kulturniki in druge znane osebnosti.

Sobota, 18. junija, bo posvečena filmom in športu na temo olimpizma, saj bo organiziran dan olimpijskega in paraolimpijskega športa, predstavili pa se bodo tudi športni klubi in društva Rogaške Slatine. Organizirana bosta tudi okrogla miza »Ženske v športu in trajnosti razvoj kot del olimpijskega gibanja« in košarkarski večer. Pred VIZ II OŠ Rogaške Slatine bo prizorišče tekmovanja v MDO za pokal Afrodita in mednarodni turnir I feel Slovenia Baseball 5.

Celotno dogajanje bo potekalo na Zdraviliškem trgu in bo popestreno tudi z glasbo in voditeljem. »Skratka, program ne bo le filmsko obarvan, ampak bo predvsem športen, igriv in interaktiven, saj želimo našim obiskovalcem dati občutek, da so vključeni v program in da so aktivni del celotnega dogajanja,« je dejal direktor festivala Peter Majerle.

Zveza ŠKL je 23. novembra 2021, v okviru največjega svetovnega festivala športnih dokumentarnih in igranih filmov FICTS, uradno pridobila licenco tudi za Slovenijo, ki je s tem postala del filmske skupnosti 20 držav po svetu in kot 21. država prizorišče mednarodnega festivala. Slovenija je licenco pridobila za nadaljnjih deset let in se znašla med organizatorji tovrstnega festivala kot so Peking, Rio de Janeiro, New York, Barcelona, Milano, Rotterdam, Kenija, Nica, Nagnano, Cortina d'Ampezzo, Beograd ...

Glavni partner festivala je Mednarodni olimpijski komite (MOK), organizatorji in partnerji festivala v Sloveniji pa so poleg Zveze ŠKL še Olimpijski komite Slovenije (OKS), Slovenska turistična organizacija (STO), Ministrstvo za Kulturo in Rogaška Slatina.