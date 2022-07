Fotogalerija iz severnega pekla, 4. in 5. etape Toura

Česa Tadej Pogačar ne zmore na kolesu? To se po 5. etapi Toura spraševali kolesarski komentatorji po svetu. Odgovora niso dobili, saj je dvakratni šampion velike pentlje na zloglasnih kockah Roubaixa uprizoril še eno izjemno predstavo.

Na preizkušnji, ki naj bi ogrozila njegovo prevlado, je celo pridobil proti tekmecem. A slovensko veselje je bilo polovično. Tam, kjer je Pogačarja dočakal raj, je Primož Roglič našel pekel.

Po padcu in dvominutnem zaostanku je njegovih sanj o rumeni majici morda že konec.

Prav na zadnjem klancu se je današnja etapa odločila na nenavaden način. Jumbovci so napadli na vso moč, da bi se otresli specialistov za šprint, vendar so tako močno navili pedala, da so se otresli vseh, ne samo šprinterjev.

Wout van Aert je uprizoril enajskilometrski kronometer v rumeni majici in sam prišel do ciljne črte. Bil je tako bliskovit, da je drugouvrščeni Jasper Philipsen ob prihodu v cilj slavil zmago, nevedoč, da je drugi, da je Van Aert že zdavnaj v cilju. Van Aertu je v četrto uspelo. Po treh drugih mestih, je končno zmagal. In to na najbolj veličasten način.