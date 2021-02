Gorenjc plus Gorenjka je pol tone čokolade

Vsi si želimo pregleda nad porabo ter imamo željo po zmanjšanju odhodkov; vendar imamo preveč računov na različnih mestih, založimo garancije, izgubljamo kartice, ki jih imamo preveč, denar pa na koncu meseca kar izgine. FOTO: Žito



Kaj je aplikacija Gorenjc?

Prava ljubezen traja več kot en zmenek in pravi izkaz ljubezni več kot en dan. Zato valentinovo ni le praznik zaljubljencev, temveč je lahko tudi praznik medsebojne pomoči in podpore. S pol tone čokoladnih dobrot, ki so simbol naklonjenosti, a si jih mnoge družine v stiski ne morejo privoščiti niti za najmlajše, bodo Gorenjc, Gorenjka in Anina zvezdica poskrbeli, da bo začetek pomladi za marsikoga mnogo lepši.Dobrodelni Valentinčki pa lahko postanete tudi vi. Gorenjc in Gorenjka sta taprav par. Težak finančni položaj je velika preizkušnja za družine in takšnih je v Sloveniji žal vse več. Njihovo stisko pa lahko močno olajšajo prijaznost, naklonjenost in podpora drugih. Zato bo letošnji mesec ljubezni potekal v znamenju najslajše čokoladne dobrodelne akcije, ki jo organizirajo aplikacija Gorenjc, Gorenjka in organizacija Anina zvezdica. Zbrati želimo kar pol tone čokolade za družine v stiski. Pomagajte nam razdeliti čim več sladke ljubezni brez denarnih donacij.Kako pa? Slikajte račune v aplikaciji Gorenjc . Z vsakim slikanim računom namreč prispevate donacijo k slastnemu projektu. Več računov slikate, bližje smo cilju, da podarimo pol tone dobrot družinam v stiski., vodja kategorije čokolade Gorenjka, je ob tem poudarila: »V Žitu in Podravki smo se ponovno dobrodelno povezali z Gorenjcem in Anino zvezdico, ker želimo tudi sami v februarju, mesecu ljubezni, deliti koščke dobrega in širiti dobrodelnost. Tokrat s čokolado Gorenjka, ki jo v po lastni recepturi v tovarni čokolade v Lescah vsako leto proizvedemo več kot 1.600 ton. V naši dobrodelni akciji bomo podarili kar pol tone odlične čokolade Gorenjka, ki bo v prihodnjem letu praznovala veličastnih 100 let. Tako si želimo, da bi naša sladka čokoladna pozornost razveselila in posladkala družine v stiski tudi v mesecu februarju. Naj bo mesec februar mesec ljubezni, prijaznosti in solidarnosti prav med vsemi ljudmi, tudi z najslajšoGorenjko.«, ustanoviteljica dobrodelne organizacije Anine zvezdice, ki je doslej pomagala že več kot 270.000 socialno ogroženim družinam, pa je povedala: »Mesec ljubezni lahko s prijaznostjo spremenimo v praznik pristnih in globokih človeških vezi, ki se ne končajo le v okviru zveze ali družine, temveč lahko sežejo tudi precej širše. Včasih je potrebno tako zelo malo, da drugemu pokažemo, da mislimo nanj in na njegove otroke. Najlepša hvala Žitu in Gorenjki, aplikaciji Gorenjc in vsem dobrodelnim Valentinčkom – uporabnikom Gorenjca, ki nam boste s slikanjem računov pomagali do cilja: čim več žarečih otroških oči ob pogledu na čokoladne dobrote.«Vsi si želimo pregleda nad porabo ter imamo željo po zmanjšanju odhodkov; vendar imamo preveč računov na različnih mestih, založimo garancije, izgubljamo kartice, ki jih imamo preveč, denar pa na koncu meseca kar izgine. Gorenjc je brezplačni asistent za nadzor nad nakupi, enostavno shranjevanje računov, pregled porabe ter sledenje garancij. Omogoča pregled nad stroški kjer koli, kadar koli, s slikanjem računov pa lahko sodelujete tudi v nagradnih igrah in dobrodelnih akcijah.Dobrodelna akcija Gorenjc + Gorenjka = pol tone čokolade bo trajala od 2. do 21. februarja 2021, količino zbrane čokolade pa lahko ves čas spremljate v Gorenjcu. Srčna hvala vsem Valentinčkom za vašo neprecenljivo pomoč!Oglejte si še video: