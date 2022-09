Gorenjci imajo kolesarski fitnes

Slovenski kolesarski bum še ni na vrhuncu*, pravijo Strašani. Da pa bi se na vrhunec še bolje pripravili so včeraj odprli najnovejši fitnes center, telovadnico, v kateri bodo imeli kolesarji in kolesarke prednost.

Staro Benedikovo kegljišče so povsem obnovili od temeljev do strehe in ravno ob stoletnici športa v Stražišču so ljubiteljem športa in športne rekreacije predstavili najnovejšo telovadnico.

Po besedah predsednika krajevne skupnosti Stražišče Jureta Šprajca, ki je poudaril, da je Stražišče pravzaprav središče slovenskega kolesarstva, kajti domači kolesarski klub Kranj, bolj znan kot Sava Kranj ima svoje prostore nekaj sto metrov od nove kolesarske telovadnice Fit4Bike. Seveda ni mogel mimo stoletnice športa in Sokolstva v Stražišču.

Aleš Ogrinc, idejni vodja in glavni trener v telovadnici je predstavil sistem delovanja. Prednost bodo imeli kolesarji, ki si želijo napredovati v svojem priljubljenem športu. Seveda, pa so vrata odprta tudi drugim željnih napredka v svojih psihofizičnih sposobnostih. Da, tudi psihičnih, ker je Aleš Ogrinc bivši dolgoletni vojak slovenske specialne enote in je po svetovnih bojiščih videl in doživel marsikaj. Njegovi motivacijski in fizični treningi so nekaj kar športni rekreativci najbolj pogrešamo v vsakdanjem življenju.

Aleš Ogrinc o sebi in bistvu kolesarske telovadnice Fit4Bike

Sem bivši pripadnik vojaških specialnih sil s 30-letnimi izkušnjami na področju fizične vadbe, danes licenciran osebni trener.

Že v mladosti sem se rekreativno ukvarjal z XC kolesarstvom, po zaključku vojaške kariere pa sem se bolj posvetil predvsem MTB enduro vožnji. Kasneje pa sem se začel poglabljati v osebno trenerstvo.

Kolesar oziroma vsak športnik mora biti celosten, v mišičnem ravnovesju, za doseganje dobrih rezultatov. FOTO: Katja Pokorn

V želji, da združim dve veliki strasti kolesarstvo in funkcionalno vadbo, sem se začel izobraževati. Učili so me tuji in domači strokovnjaki s področja funkcionalne vadbe in kolesarstva. Glavno vodilo in cilj sta; biti najboljši, kar se da, na kolesu. In to postati s pomočjo najbolj primerne vadbe za kolesarje. Vsakdo, ki se želi resneje ali se že resno ukvarja s kolesarjenjem, bi moral posvetiti več časa pravilnemu treningu, tako v telovadnici kot na kolesu. Rekreativni ali amaterski kolesar je še vedno nepopisan list in vsaka funkcionalna kolesarska vadba mu pride še kako prav. Kolesarjenje ni samo obračanje pedalov, je mnogo več in prav to bi rad prenesel na vsakega, ki si želi v svojem priljubljenem športu ali rekreaciji napredovati.

Bivši pripadnik vojaških specialnih sil s 30-letnimi izkušnjami na področju fizične vadbe, danes licenciran osebni trener. FOTO: Katja Pokorn

Začel sem na sebi. Če bo delovalo na meni, potem smo na pravi poti, sem si rekel. Rezultati vaj, ki sem jih začel preizkušati na sebi, so bili predvsem izboljšanje agilnosti, vzdržljivost, moči, eksplozivnosti, mobilnosti in koordinacije kolesarja. Vse to pa me je pripeljalo do spoznanja, da vadbe za kolesarje resnično delujejo, tako na kolesu kot tudi pri drugih športih. Gibalni vzorci, ki jih izvajamo v telovadnici, so v večini podobni tistim, ki jih potem izvajamo na kolesu, vendar pod večjo obremenitvijo.

Ne gre pa zgolj za posnemanje, ampak tudi za vzpostavitev ravnovesja mišic kolesarjevega telesa. Pri kolesarjenju oziroma pedaliranju gre za ciklično gibanje predvsem sprednjega dela nog, zaradi katerega pride do dominantnosti sprednjih stegenskih mišic. Zaradi tega pride do neravnovesja, posledično bolečin v hrbtu in pomanjkljivosti v tako imenovani zadnji mišični verigi (zadnje lože, zadnjice in spodnjega dela hrbtnih mišic-iztegovalk trupa).

Kolesar oziroma vsak športnik mora biti celosten, v mišičnem ravnovesju, za doseganje dobrih rezultatov. Vadba FIT4BIKE pa je primerna tudi za vse ostale športe, pridobitev mišične mase in izgubo telesne maščobe.

Tadej Valjavec in Aleš Ogrinc. FOTO: Mb.Cvjeticanin Delo

Moja filozofija je, da je najboljši način hujšanja izbira kolesa kot zdrave kardijo vadbe, če je le možno v naravi, v povezavi s funkcionalno vadbo v telovadnici.

Na kolesu oziroma pri vseh drugih aktivnosti v naravi začnemo uživati šele, ko smo v dobri formi. Ker kolesarjenje vzame precej časa, si ga večina ljudi lahko privošči zgolj za konec tedna, vendar žal ne prinese pričakovanih rezultatov. Zato je funkcionalna vadba nujna za pripravo kolesarjevega telesa.

Na kolesu oziroma pri vseh drugih aktivnosti v naravi začnemo uživati šele, ko smo v dobri formi. FOTO: Katja Pokorn

Tako kot pri ostalih športih mora biti funkcionalna vadba sestavni del kolesarstva, tako pri profesionalcih kot amaterjih, tako kot pri cestnih in kolesarjev MTB vseh panog.

***

Slovenski kolesarski bum še ni na vrhuncu*, pravijo Strašani. Strašani pravijo, da bo slovenski kolesarski bum na vrhuncu, ko bo Roglič zmagal na Touru.