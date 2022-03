Gozdno kopanje - rekreacija prihodnosti

Nova športna rekeracija, ki je med pandemijo koronavirusa postala pravi hit.

Rekreacija, ki izvira iz Japonske s ciljem fizičnega in psihičnega razstrupljanja, se je pojavila tudi v Sloveniji.

Japonski znanstveniki trdijo, da že pol ure bivanja v globokem gozdu znatno prispeva h krepitvi odpornosti. To metodo varovanja zdravja imenujejo šinrin joku, kar bi lahko prevedli kot kopanje v gozdu. Med hojo po gozdu vdihavamo hlapljive organske spojine, ki ohranjajo naše zdravje. V gozdu se zlijemo z imunskim sistemom zelenega okolja, kar krepi tudi naš imunski sistem.

Sprehod v naravi preprečuje izgorevanje, povečuje se zavedanje o njenem ohranjanju. Ne, ni nam treba takoj v tujino, lahko začnemo v domačem, najbližjem gozdu. Spoznajmo najprej zelenje pred domačim pragom.

Kaj je gozdna kopel?

Gre za aktivno hojo v gozdu, brez motečih elementov, ter čuteče opazovanje gozda in njegove okolice oziroma popolno združitev z naravo. Številne raziskave kažejo, da lahko gozdna kopel pomaga zmanjšati stres, izboljša pozornost, krepi odpornost in izboljša razpoloženje. Razlog za blagodejne učinke na počutje naj bi bili tudi fitoncidi – snov, ki jo izločajo drevesa in ki naj bi imela celo protimikrobno delovanje.

Na kratko bi lahko rekli, da so koristi gozdnega kopanja naslednje:

- krepi imunski sistem

- izboljšuje zdravje živčnega sistema

- znižuje krvni tlak

- krepi mentalno zdravje

- zmanjšuje stres

- krepi pozornost, ustvarjalnost in kreativnost

- zmanjšuje utrujenost in izboljša razpoloženje (več energije)