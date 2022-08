Hranilne vrednosti arašidov in njihovega masla

Kolesarili smo celo popoldne, potem je sledil klasičen zaključek v priljubljeni gostilni, kjer si privoščimo pivo, brezalkoholno in alkoholno. Z obveznimi arašidi v majhni skodelici.

In potem planemo po arašidih in eno pivo ne ostane osamljeno. In potem naročimo še pico. Izničimo trening?

Arašidi so živilo, ki prija brbončicam in komaj kdo se mu lahko upre v obliki malice, zajtrka, grickanja. Gre za izjemno masten prigrizek, zato zelo kaloričen, a pogosta povezava med arašidi, arašidovim maslom in holesterolom, ni utemeljena.

Nasprotno, arašidi ponujajo zanimivo mešanico hranilnih elementov, zaradi katerih so idealni, ampak če ne pretiravamo. Pretiravamo pa vedno. Pomembno je biti pozoren na načine uporabe – navada uživanja praženih in nasoljenih arašidov med aperitivom ob alkoholnih ali sladkanih pijačah ne samo, da sploh ni zdrava, ampak lahko povzroči zdravstvene težave.

Arašidi, koristi in naravne lastnosti

Čeprav ima veliko tipičnih lastnosti suhega sadja, arašidi spadajo med stročnice: običajno ne uživamo plodov, temveč semena stročnic, ki izvirajo iz Brazilije, danes pa so razširjene in gojijo jih po vsem svetu. S stiskanjem teh semen dobimo arašidovo olje, posebej primerno za cvrtje, saj je nežno in ekonomično. Kar zadeva prehranski vidik arašidov, so lastnosti in koristi odlični, saj so bogati z argininom, pomembno aminokislino, in mešanico mineralnih soli, vključno s kalijem, magnezijem, cinkom in bakrom ter vitaminom E, s pozitivnim antioksidantskim učinkom. Čeprav so bogati z maščobami, v arašidih ni holesterola, minimalna vsebnost natrija pa jih naredi še bolj zdrave.

Vendar ta podatek velja le za surove arašide, lastnosti in koristi so bistveno drugačne za soljene arašide. Kot smo rekli, praženi in soljeni arašidi, ki jih pogosto postrežejo k aperitivu, niso le visoko kalorični, ampak vsebujejo tudi ogromno natrija, prav zaradi prisotnosti soli. Čeprav ponujajo odlične hranilne lastnosti, je treba arašide v primeru nizkokalorične diete uživati ​​previdno, morda jih uvajati v majhnih količinah, da bi izkoristili prednosti brez ogrožanja teže.

Arašidovo maslo: prehranske lastnosti in koristi

Navajeni smo jesti surove ali pražene arašide, predvsem v Ameriki pa je razširjeno živilo s posebno bogatimi lastnostmi – arašidovo maslo, katerega prednosti so enake kot pri stročnicah, dodaten plus pa je zelo prijeten okus. Hranilne lastnosti arašidovega masla so v bistvu povezane z njegovim bogastvom maščobnih kislin, visoko energijsko močjo in dobrim vnosom beljakovin. Arašidovo maslo uživamo čisto, namazano na kruh, v kombinaciji s čokolado ali marmelado ter v različnih jedeh. Priporočajo, da uživate visoko kakovostno maslo, brez dodatkov, zlasti rastlinskih olj, sladkorja in arom.

Možne kontraindikacije za arašide

Arašidi predstavljajo naravno živilo, ki, kot smo videli, zagotavlja dober kalorični vnos, precejšnjo količino rastlinskih maščob brez holesterola, nekatere za telo zelo pomembne beljakovine ter precejšnjo količino vitaminov in mineralnih soli. To pomeni, da so kontraindikacije za arašide povezane s kalorijami, ki jih mora imeti vsak, ki je na nizkokalorični dieti ali dieti, pod nadzorom, zato mora biti količina omejena. Po drugi strani pa je treba biti še posebej pozoren na alergije – če se pojavi kakršno koli nelagodje, ki bi lahko kazalo na to zdravstveno težavo, je dobro, da se nemudoma posvetujete z zdravnikom in se vsekakor izogibate uporabi.

Zaključek, ali je uživanje arašidov dobro za vas?

Kot smo videli, koristi uživanja arašidov ne manjka, čeprav lahko pri nekaterih ljudeh povzročijo manjše ali večje alergijske reakcije. Trditi, da so arašidi slabi, nikakor ne drži, nasprotno, idealni so predvsem v vegetarijanski ali veganski prehrani. Dobro pa se je izogibati uživanju praženih arašidov, katerih koristi zaradi velike količine soli izginejo, bodite pozorni na sestavine arašidovega masla in nasploh omejite količine.