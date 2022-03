Izbrano je najbolj inovativno kolesarsko doživetje

Tema letošnjega 11. izbora za nagrado Jakob so Inovativna kolesarska doživetja.

Rok za prijavo na razpis je bil 10. februar 2022.

Mednarodna komisija v sestavi prof. dr. Janez Bogataj, predsednik (Slovenija), Marko Lenarčič (Slovenija), Lojze Wieser (Avstrija) in Jožko Sirk (Italija) je med 14 projekti izbrala pet finalistov:

Juliana Bike – Krožna daljinska turnokolesarska pot - Skupnost Julijske Alpe (Turizem Bohinj) in Planinska zveza Slovenije

Opis projekta: Juliana Bike je daljinska krožna turnokolesarska pot, speljana okoli in preko Julijskih Alp. Turni kolesarji se tako spoprimejo s preko 300km označenih poti in na sedmih etapah premagajo 8.500 višinskih metrov. Juliana Bike je nastala v sodelovanju Skupnosti Julijskih Alp in Planinsko zvezo Slovenije.

ArheKoloVrhnika in KoloVagaBevke: družinske kolesarske dogodivščine na Vrhniki -Škrateljc, zavod za kulturo, izobraževanje in šport

Opis projekta: Inovativni produkt družinskega kolesarskega turizma, s katerim smo spodbudili strukturirano, drugačno in doživetij polno odkrivanje zgodovine, arheologije Vrhnike na eni strani, ter naravnih lepot Ljubljanskega barja na drugi. Pri tem se produkt povezuje z vso drugo ponudbo Vrhnike (gastronomija, vodeni ogledi idr.)

Kdo sestavlja tvoj zajtrk? S kolesom do izvora! - Charming Slovenija, Herbal Glamping resort Ljubno

Opis projekta: Herbal glamping resort Ljubno ter znamka Charming Slovenia slovita po povezovanju z lokalnimi ponudniki in pridelovalci. Z nami skočite na električno kolo ter se skupaj odpravimo do le-teh, ki z ljubeznijo pripravljajo odlične sestavine za pripravo domačega zajtrka, ki Vam polepša jutra v Herbal glamping resortu Ljubno.

Kolesarski ekohotel Koroš in gorsko kolesarki park na kmetijah - Ekohotel Koroš (Kreatur d.o.o.)

Opis projekta: V tradicionalnem podeželskem okolju, smo s ponekod »prepovedanim in nepriljubljenim« gorskim kolesarjenjem na inovativen način, na 7 kmetijah, razvili sodobno, okolju prijazno in trajnostno naravno svetovno kolesarsko destinacijo.

Kolesarstvo za gibalno ovirane osebe - ARS VIVA, Zavod za kulturno integracijo in socializacijo družbenih skupin

Opis projekta: Ponudba izposoje prilagojenih koles je kot taka edinstvena v Sloveniji in prispeva k razvoju dostopnega turizma v lokalni skupnosti. Kolesarstvo za gibalno ovirane osebe je namenjeno ranljivim skupinam in njihovim družinam. Prilagojeno kolesarjenje omogoča aktivno preživljanje prostega časa, predvsem gibalno oviranim gostom.

Ambasador Jakob 2022

Nagrado Jakob za najbolj Inovativno kolesarsko doživetje je prejel projekt Kolesarstvo za gibalno ovirane osebe ARS VIVA, Zavoda za kulturno integracijo in socializacijo družbenih skupin. Prijavili so projekt, ki ponuja izposojo prilagojenih koles in s tem omogoča izboljšanje kakovosti življenja ranljivim skupinam ter aktivno vključevanje v družbo. Komisija je svojo odločitev utemeljila takole: »Projekt gibalno oviranim osebam omogoča aktivno preživljanje prostega časa in spoznavanje naravnih ter kulturnih okolij na lokalni in regionalni ravni tudi gibalno oviranim posameznikom in skupinam.«