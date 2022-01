Jaz jo imenujem gorenjska juha

Če nam Gorenjcem prislovično dodeljujejo pridevnik skopuškosti potem je današnja juha morda res med varčnejšimi juhami in še spominjala naj bi na golaž kljub temu, da v njej načeloma in praviloma ni niti koščka mesa. Še za poduhati ne.

Sama sem v današnjem receptu malenkost pogoljufala in juhi dodala nekaj slanine za »gušt«. Po drugi strani nas pa ljudi na Gorenjskem mirno lahko ozmerjajo s krompirjevci. Pa to ne zaradi tako neznansko velike sreče, ki bi jo imeli v življenju (nekateri seveda tudi to) ampak zaradi dobro razširjene in rastoče vsem dobro poznane in priljubljene kulturne rastline, ki se ponosno diči po gorenjskih njivah . Seveda zopet govorimo o vse uporabnem krompirju.

Naša jed je sila preprosta enolončnica (morda je juha celo malo slab izraz za to jed). Skuhati jo je sila preprosto. V mrzlih zimskih dneh pa bo vnesla nekaj ravno prave topline in kalorij za pogret navznotraj še zlasti, če se boste klatili po zasneženih belih kulisah. V glavni vlogi pa torej kalorični, nenadomestljivi, čudoviti krompir in čebula.

Krompirjeva golaž juha. FOTO:Tanja Drinovec/Delo

Za lonec krompirjeve golaž juhe potrebujemo :

olje

3 do 4 čebule

7 do 8 krompirjev

Nekaj rezin pancete

Velika žlica pirine moke

2 stroka sesekljanega česna

0,5 dl rdečega vina

Sol, poper

Lovorov list, ščep kumine

Sladka paprika v prahu

Žlica paradižnikove mezge

(jušna kocka po želji)

Priprava kromprijeve golaž juhe:

Olupljen krompir narežemo na kocke in ga skuhamo v slani vodi. Čebulo sesekljamo in dobro prepražimo. Čebuli dodamo še panceto in še malo pražimo. Čebulo potresemo s sladko papriko, ji dodamo paradižnikovo mezgo in premešamo. Dolijemo vino. V lonec stresemo skuhan krompir, zalijemo z vodo in dodamo jušno kocko, lovor, česen, kumino nato pa po želji posolimo in popramo. Vse skupaj kuhamo še nekaj časa. Pazimo, da krompirja ne razkuhamo v celoti.