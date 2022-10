Jesenska kolesarska oblačila

Kot že veste, poletovci dajemo prednost cestnim kolesarjem, specialkarjem. Vendar, ko gre za oblačila oziroma kako se za na kolo obleči v jesenskem letnem času, velja za vse kolesarje zelo podobno. No, razen, za zagrete gorske kolesarje, ki so alergični na kakršnokoli podobnost s cestarji.

Verjamem, da vam bodo naši nasveti prišli še kako prav. Prav zdaj, v lepem oktobru. Primer s ceste. Ura je 16 in termometer na Gorenjskem kaže 16 stopinj. Sončno je in na sončnih legah je zagotovo še topleje. To vemo.

Ampak sončne lege jeseni kolesarju ne pomagajo kaj dosti, ker je jesenski zrak, sploh na Gorenjskem, že hladen. Kranjčani pravimo, da ko potegne veter iz Tržiča, je bolje kolo vtakniti v trenažer. Ampak, ne damo se, ker obstajajo odlična oblačila, ki so ravno pravšnja za tole obdobje.

Nujni kosi oblačil za jesensko kolesarjenje

1. Čelada

Ker ne obstaja zimska čelada, je dobro, da zračne reže prelepite z izolirnim trakom ali si nabavite popolnoma zaprto čelado. Da, obstajajo tudi take oziroma je večji del zaprt, odprte sta dve, tri reže ... Obstajajo tudi take, ki jim pravimo aerodinamične in imajo reže lahko odprte ali zaprte s prilagodljivimi čepki (ker imeti reže, zalepljene z izolirnim trakom, ni ravno estetsko).



Kolesarska čelada, manj odprtih rež. FOTO: Arhiv Polet/ arhiv proizvajalca

2. Podkapa ali podčelada

Če ne boste improvizirali s čelado in izolirnim trakom, potem je podkapa v jesenskem času nujen pripomoček. Ko štartate opoldne, je mogoče ne potrebujete, vendar, ko se boste proti večeru vračali z vožnje ob že hladneje in jo zato morate imeti s sabo. Spravite jo v žep kolesarske majice, prav pride. Večina cestnih kolesarjev v oktobru že nosi kolesarsko čepico pod čelado. Vendar kolesarska čepica ne prekrije ušes.



Podkapa ali podčelada. FOTO: Arhiv Polet/ arhiv proizvajalca

3. Ovratnica, buf, rutka

Buf imenujemo kolesarsko ovratnico, ki preprečuje pihanje za vrat, ki nam greje vrat, ime je dobilo po blagovni znamki Buf, ki so se prvi spomnili tega odličnega kosa športnega pripomočka. Iz te ovratne rutice lahko naredimo tudi podkapo ali trak za okoli glave. Se pravi je večnamenska.

4. Spodnja majica s kratkimi rokavi

Jeseni zadostuje spodnja, aktivna majica s kratkimi rokavi. Bolje s kratkimi, kot brez rokavov, da nam dodatno zaščiti ramena pred hladom. Jesen je še pretopla za spodnjo majico z dolgimi rokavi.



Spodnja kolesarska majica s kratkimi rokavi. FOTO: Arhiv Polet/ arhiv proizvajalca

5. Hlače, ki niso kratke in niso dolge, so 3/4 hlače

Segajo čez kolena vendar ne do gležnjev. Odlična izbira za jesensko kolesarjenje, ker so dolge hlače še pretople. In ker nas ima večina dolge hlače samo zimske, so sploh še pretople.



Jesenske 3/4 kolesarske hlače. FOTO: Arhiv Polet/ arhiv proizvajalca

6. Nogavčki

So dodaten kos kolesarskega oblačila, če nimate 3/4 hlač. Nogavčki se oblečejo pod kratke hlače in segajo od sredine stegen čez kolena. Lahko pa segajo od sredine stegen do gležnjev. Snamete jih v primeru, da vam postane prevroče. Spravite jih v žep in ponovno oblečete, ko vas začne zebsti.



Kolesarski nogavčki. FOTO: Arhiv Polet/arhiv proizvajalca

7. Rokavčki

Se uporabljajo, če kolesarite v kratki majici in ste nagnjeni h kompliciranju. Snamete jih, ko vam postane prevroče in spet nadenete, ko vas začne zebsti. Vmes so spravljeni v žepu kolesarske majice.



Rokavčki. FOTO: Arhiv Polet/arhiv proizvajalca

8. Kolesarska majica z dolgimi rokavi

Jesenska kolesarska majica ima dolge rokave in je na notranji strani rahlo okosmatena. Ni pa nujno. Ima tri žepe na hrbtni strani in najraje imamo take z zadrgo po celi dolžini.



Jesenska kolesarska majica z dolgimi rokavi. FOTO: Arhiv Polet/ arhiv proizvajalca

9. Kolesarska majica s kratkimi rokavi

Če še vedno vztrajate s kratkimi rokavi, potem naj bo ta majica na primer iz merino volne. Lahke, poletne kolesarske majice s kratkimi rokavi so v oktobru že v omari.



Kolesarska majica s kratkimi rokavi, jeseni nujno potrebuje tudi rokavčke. FOTO: Arhiv Polet/ arhiv proizvajalca

10. Jesenske kolesarske rokavice

Nimajo kratkih prstov, ampak dolge. In so iz najtanjših materialov. Niso pretople, ob povratku, ko temperatura hitro pade, pa še kako prav pridejo.



Najtanjše rokavice z dolgimi prsti. FOTO: Arhiv Polet/arhiv proizvajalca

11. Jesenske kolesarske nogavice so toplejše od poletnih. Če izberete tiste iz merino volne so najboljše. Zakaj ne letne nogavice? Zato, ker nas bo proti večeru, ko temperatura pade pod 15 stopinj in mi bomo že preznojeni, začelo zelo zebsti. Ne pozabimo, da še vedno kolesarimo v istih čevljih, kot smo v najbolj vročih poletnih dneh.



Jesenske kolesarske nogavice so toplejše od poletnih, a še vedno niso zimske. FOTO: Arhiv Polet/arhiv proizvajalca

12. Kolesarski čevlji

Še vedno imamo iste čevlje, kot smo jih imeli v najbolj vročih poletnih dneh. Priporočamo, da zračnike, ki so na podplatih spet prelepite s pomočjo izolirnega traku. Všeč vam bo, manj bo pihalo čez podplate. Če je 16 stopinj, ne potrebujete še galoš, ki so videti kot nogavice.

13. Nogavične galoše

Bolj prevleke za čez kolesarske čevlje. Videti je kot navadna nogavica, a ima na podplatu luknjo, skozi katero štrlijo nastavki, blokeji. Pridejo prav, če se temperatura ne dvigne do 15 stopinj.



Prevleke za čez kolesarske čevlje, najtanjše. FOTO: Arhiv Polet/arhiv proizvajalca

14. Kolesarska vetrovka, anorak

Nujen kos opreme. Imamo ga v žepu kolesarske majice in ga nadenemo, ko se spuščamo po klancu navzdol ali ko nas začne zebsti med vožnjo. Seveda, je nujen tudi v primeru dežja.



Kolesarska vetrovka, anorak. FOTO: Arhiv Polet/ arhiv proizvajalca

15. Kolesarski brezrokavnik

Če ne maramo anoraka z dolgimi rokavi ali se ne bojimo dežja, potem zadostuje le brezrokavnik. Najboljši je tisti, ki ima tudi dva žepa na hrbtu. Opazili ste, da imamo jeseni malce več dodatkov s sabo, kajne?



Kolesarski brezrokavnik. FOTO: Arhiv Polet/ arhiv proizvajalca

16. Zaščitna kolesarska očala

Opazili ste jesenske mušice? Kolesarska očala so jeseni bolj potrebna kot poleti. Ščitijo nas pred soncem ali pred nadležnimi jesenskimi mušicami enodnevnicami. Če sonce ne sveti, zamenjajte sončno lečo, s prozornim učinkom.