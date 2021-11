Kaj je najslabše jesti ali piti pred treningom

Na spletnem stičišču MedicineNet so ljubitelje gibanja posvarili pred hrano in pijačo, ki nam med naporom ne bo naredila dobrega. O tem je pisal Tyler Wheeler, ki je zdravnik primarne športne medicine v Atlanti. Stvari je treba jemati resno, saj je tudi izredni docent za družinsko in preventivno medicino na Medicinski fakulteti Univerze Emory.

Energijske ali beljakovinske ploščice

Morda se to komu zdi dobra ideja, da zmaže ploščico, preden gre v telovadnico, vendar mnogokrat ni jasne definicije, kaj v resnici te ploščice so, bolje, kaj je v njih. Preverite, kaj vse je natisnjeno na nalepki, čeprav so lahko nalepke tudi male lažnivke - obe vrsti ploščic imata lahko veliko sladkorja. Če je tako, bo vaše telo tako hitro skurilo sladkor, in ne bo ostalo ničesar več, kar bi zares potrebovalo.

Zelenjava z visoko vsebnostjo vlaknin

Telo potrebuje vlaknine - vendar ne pred vadbo. O tem smo pri Poletu dosti pisali. Zelenjava, kot so brokoli, brstični ohrovt ali cvetača, je lahko težko prebavljiva in lahko povzroči, da se boste med vadbo počutili slabo. Držite se zelenjave, ki je za telo lažja, kot so dobro kuhani šparglji ali krompir.

Hrana z visoko vsebnostjo maščob

Niso vse maščobe škodljive, to že vemo in smo veseli, da je tako.. Toda hrana, ki vsebuje veliko maščob, je lahko slaba ideja, če nameravate biti aktivni. Rdeče meso: vaše telo bo moralo trdo delata, da maščobo spremeni v energijo. To vas lahko utrudi, še preden začnete z vadbo.

Jogurt

Kot pri beljakovinskih ploščicah boste morali tudi tu pozorno prebrati etiketo. Nekatere blagovne znamke so lahko presenetljivo bogate s sladkorjem in maščobami, kar zagotovo ni dobro za resno vadbo. In če mlečnih izdelkov ne prebavljate zlahka, lahko vse skupaj v telovadnici še poslabša stvari, če nas razumete. Vijaki v črevesju med treningi, težko je najti kaj boljšega ...

Smutiji

V teoriji zveni odlično - kot način za hidracijo in pridobivanje hranil hkrati. Toda v praksi so lahko smutiji manj idealni. Nekateri so polni sladkorja in vam bodo omogočili le kratek izbruh energije pred grozljivim zlomom, ko boste naenkrat povsem prazni. Seveda je odvisno od tega, kaj je v njem, vendar pa ima lahko en smuti tudi kar 800 kalorij. No, če vemo, da med hojo porabimo 300- do 400, met tekom, kolesarjenjem in plavanjem 600, pri boksu 800, na simulatorju veslanja 840, in pri preskakovanju kolebnice več kot 1000 kalorij na uro, potem ... kaj je potem tak smuti? Res veste, kaj vse je v njem?

Laneno seme

Takšno seme ima številne koristi za zdravje - nekateri ga uporabljajo za lajšanje zaprtja ali znižanje ravni holesterola. Vsebuje pa veliko vlaknin in maščobnih kislin - to pa zagotovo ni tisto, kar si želite pred vadbo. Ko ga dodajate svoji prehrani, bodite pozorni, kdaj imate trening.

Hitra hrana

Mamljivo - a ne za v telovadnico. Sicer se boste verjetno počutili neprijetno siti, maščoba in sladkor v večini izdelkov hitre prehrane pa vam bosta preprečila, da bi kar najbolje izkoristili čas, namenjen za vadbo.

Energijske pijače

Tako kot smutiji se morda zdijo kot naravna spodbuda pred vadbo, vendar imajo v sebi veliko stvari, ki vas lahko čudno razburijo in zvišajo srčni utrip in krvni tlak. Bolje je, da se izogibate energijskim pijačam vse do konca treninga.

Različne kole

To vam lahko zagotovi dnevni obrok sladkorja in kofeina, prejeli boste hitro izginjajoč naval energije in veliko kalorij, skupaj z vsemi težavami, ki jih lahko povzroči kofein. In nobene hranilne vrednosti, kole zagotovo niso dobra izbira za hidracijo.

Ne bodite lačni

Čeprav veliko stvari ni super kot prigrizek pred vadbo, je tudi to, da ne jeste, prav tako slabo, tudi če poskušate shujšati brez vnosa hrane. Vaše telo potrebuje gorivo, da ostanete močni, vendar potrebuje pravo gorivo ob pravem času.

Kaj jesti

Strokovnjaki pravijo, da je najboljši način prigrizka, ki je kombinacija ogljikovih hidratov (za zagotovitev goriva) in beljakovin (da se vaše telo pripravi na izgradnjo in popravilo mišic). Nekatere ideje vključujejo banano in nekaj arašidovega masla s krekerji, pest oreščkov in rozin ali trdo kuhano jajce.

Kdaj jesti

Tudi pravilno sestavljen obrok ali prigrizka pred vadbo ni dobra ideja, če ga pojeste tik pred aktivnostjo. Vaš prebavni sistem bo tekmoval s preostalim telesom za kri in kisik, ki sta pomembna za izgradnjo in popravilo mišic. Vsakdo je drugačen, toda za večino ljudi velja, naj jedo 1- do 3 ure pred treningom.