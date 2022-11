Kaj je skir – superhrana iz Islandije?

Ponudba na policah z mlečnimi izdelki se je pred časom povečala še za en izdelek, imenovan skyr (izg. skir), ki ga nekateri enačijo s tradicionalnim grškim jogurtom.

Ponudba različnih vrst jogurtov je zelo velika, zato se marsikateri kupec v njej ne znajde oziroma ne ve, kakšne so razlike med njimi.

Skyr je po nekaterih starih islandskih zapisih zgoščeni jogurt, lahko pa je narejen kot sveži sir (med sveže sire spada tudi skuta). Obe obliki lahko kupimo v naših trgovinah, so zapisali na spletni strani Zveze potrošnikov Slovenije.

Sveži sir nastane tako, da mleku dodajo mlečnokislinsko kulturo in encim oziroma sirilo, ki prispeva h koagulaciji mleka, s tem pa k nekoliko manj kisli in bolj čvrsti strukturi tega fermentiranega mlečnega izdelka. Po končani fermentaciji sirotko odstranijo na različne načine – z odcejanjem, s filtriranjem ali centrifugiranjem.

Skir je vedno narejen iz posnetega mleka, zato ima zelo malo maščobe (od 0 do 0,3 odstotka), torej celo manj, kot je vsebuje navadni jogurt iz posnetega mleka. Odlikuje ga velika vsebnost beljakovin – izdelki, ki jih navajamo kot primere, jih vsebujejo od 10 do 11 odstotkov. Skir slovi kot beljakovinsko izredno bogat mlečni izdelek, kar velja tudi za skuto, saj lahko tista iz posnetega mleka vsebuje od 11 do 13 odstotkov beljakovin.

Jogurt je nedvomno eno najbolj vsestranskih in uporabnih živil za tiste, ki želijo ostati v formi. Za zajtrk nam daje energijo za čez ves dan. Zaradi bogastva hranilnih snovi zavira utrujenost.

Za kosilo ali večerjo je odličen nadomestek sladice. Med različnimi vrstami ponudbe je eden najnovejših skir - islandski jogurt.

Ste že slišali za ta jogurt?

Gre pravzaprav za sveži sir iz pasteriziranega posnetega kravjega mleka. Na Islandiji ga pridelujejo in uživajo že stoletja.

5 stvari, ki jih morate vedeti o skiru



Ima več beljakovin

V primerjavi s tradicionalnim jogurtom in grškim jogurtom je bogatejši z beljakovinami, koristnimi za zdravje mišic in tonus kože.

On je prijatelj naše vitke postave

Če ga uživamo v zmernih količinah, pomaga ohranjati zdravo telesno težo. Če ga primerjamo z navadnim kravjim jogurtom, ima skir zelo malo maščobe. Prav tako ima manj sladkorja, zaradi česar je odličen zaveznik vitkosti. Nenazadnje ima v primerjavi z običajnim jogurtom, zaradi bogastva beljakovin, večjo nasitno moč. Krožnik skira s sadjem je odličen primer zdravega zajtrka, tudi za tiste, ki hočete svojo telesno težo spraviti v red.

Zagotavlja super vitamine

Islandski jogurt je prava zakladnica vitaminov. Posebej bogat je z vitaminom D, ki je pomemben za ohranjanje močnih kosti in absorpcijo kalcija ter vitamina B12, ki je dragocen za pravilno delovanje telesa.

Idealno, če se ukvarjate s športom

Skir zagotavlja zavidljive količine kalija in magnezija, ki nadomeščata mineralne soli, izgubljene s potenjem, kar spodbuja okrevanje po treningu. Poleg tega zagotavlja veliko kalcija, ki je potreben za pravilno delovanje živčnega sistema in za zdravje kosti.

V kuhinji je vsestransko uporaben

Njegov intenziven in bogat okus se odlično poda tako k sladkim jedem, kot so torte in smutiji, kot tudi k slanim jedem, kot so solate ali juhe. Lahko se uživa ob različnih urah dneva. Pri zajtrku poskrbi za energijo za začetek dneva, pri malici zaduši lakoto, ob koncu dneva pa je v kombinaciji s koščki sezonskega sadja odličen nadomestek sladice.

Popularni skir jogurt. FOTO: Arhiv proizvajalca

siggis Skyr, islandski tip jogurta, zgoščeni jogurt brez maščobe

Sestavine: pasterizirano posneto mleko

Energija: 242 kJ/57 kcal v 100 g

Maščobe: 0 g/100 g

Sladkorji: 3,5 g/100 g

Beljakovine: 10,7 g/100 g