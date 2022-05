Kaj jesti, če postanete lačni pred spanjem

In potem smo že pred hladilnikom. Odpremo ga. In ne vemo kaj nam paše, kaj bi pojedli, da bi lažje zaspali.

Ponujamo nekaj rešitev za tak problem. Preverjen je in deluje.

Da ne boste zvečer gladovno stavkali, je najpomembnejše, da pametno načrtujete obroke čez dan. Tako pravijo na eni izmed najbolj branih spletnih straneh health.com

Najprej se poskusite izogniti lakoti

Če jeste neredno in malo, nutricionisti opozarjajo, da boste račun plačali zvečer. Poskrbite, da boste do večerje zaužili večino hrane ter zaužili dovolj beljakovin in vlaknin. Ko pa ste v krizi, posezite po spodnjih predlogih.

Rižev biskvit z arašidovim maslom

Ta mini prigrizek pred spanjem je idealen primer tako imenovane »svete trojice« v prehrani. Je kakovostna kombinacija beljakovin, maščob in ogljikovih hidratov. Arašidovo maslo vsebuje beljakovine in dobre maščobe, riževa pogača pa ogljikove hidrate. Zaradi tega bo krvni sladkor ponoči na zavidljivi ravni. Izogibajte se le arašidovemu maslu, ki vsebuje sladkor.

Grški jogurt z jagodami in mandlji

Tako kot v prejšnjem predlogu se tudi tukaj nahajajo ogljikovi hidrati (jagode), beljakovine (grški jogurt) in maščobe (mandlji). Jagode vsebujejo antioksidante. Izberite borovnice, maline, jagode, robide, ribez. Idealno je, da so sveže, zamrznjene pa lahko zmeljemo v blenderju, nato pa prelijemo grški jogurt.

Oreščki preliti s temno čokolado

Velikokrat se zgodi, da večina ljudi le poje kaj sladkega, preden se lotijo postelje. Zato je pest oreščkov, prelitih s temno čokolado, popolna poslastica. Cilj je torej nadzorovati količino in preveriti, ali ima čokolada med 70 in 85odstotkov kakavovih delov. Za ta sladek prigrizek so odlični lešniki, mandlji, brazilski oreščki, pekani in makadamija.

Banane, spet

Poleg tega, da so okusne in zdrave, vam bodo banane pomagale, da boste lažje zaspali. To je zato, ker vsebujejo kalij, ki sprošča mišice, in triptofan, ki izboljšuje razpoloženje. Da, sladke so, vendar ne pozabite, da so naravni sladkor.

Orehi

Če se vam pred spanjem skrči želodec, to ni dober znak, saj sporoča, da mu primanjkuje kalorij in hranilnih snovi. Oreščki so odličen vir kalcija, magnezija in vitamina B. Poleg tega, da nasitijo, resno pomagajo v boju proti različnim boleznim, na primer sladkorni bolezni.