Kaj najbolje dopolnjuje tek?

Jeseni v naših tedenskih urnikih vadbe prevladuje tek. To je nekako naravno za ta letni čas, vendar so se stvari tudi spremenile. Včasih so tekači le tekli, danes pa jih vseeno veliko tudi razmišlja, s čim tek kombinirati in tako popestriti svojo vadbo. Morda ne kot alternativo, pač pa kot ustrezno dopolnilo.

Taka vadba je, mimogrede, tudi bolj zdrava, celostna, in zmanjša se možnost za poškodbe

Kaj pravijo strokovnjaki?

Plavanje

Odličen šport kot dopolnilo teku. Uporabljamo drugačen sklop mišičnih skupin, ob tem bomo še izboljšali vzdržljivost Skupaj s številnimi drugimi prednostmi plavanja je to odličen način kombiniranja treninga. S preprosto uporabo plovčkov lahko vadimo la z zgornjim ali spodnjim delom telesa ali pa s tekom v vodi celo krepimo splošno moč. Upornost vode bo izboljšala moč mišic in sklepov in dvignila srčni utrip in zagotovila varno in zdravo vadbo.

Plavanje je odličen način okrevanja po poškodbi in ne da bi preveč obremenjevali poškodovano območje, se lahko tekač počasi vrne v zares dobro pripravljenost.

Plezanje

Tek ne prihaja le od in iz nog, tudi moč zgornjega dela telesa je odlična za premagovanje dolgih kilometrov. Plezanje po skalah krepi moč zgornjega dela telesa in s tem povezano hitrost. Uporaba lastne telesne teže kot upora je pogosto boljša od uteži, ko gre za tek. Ko tekač postane dovolj močan, bo na ravnini lahkoten in hiter. Ni treba vedno v skale, lahko tudi poiščite plezalno steno v svoji bližini.

Boks

Zelo celostno športno početje, naporno in veliko več kot surova moč in refleksi. Boks je tudi mentalen šport, hkrati pa omogoča in celo zahteva vadbo za celotno telo, tako tekač močno izboljša hitrost, spretnost in hitrost dela nog. Poleg preskakovanja kolebnice je tu sparing (boj z lahkimi udarci) v ringu ali vadba tehnike z nasprotnikom v paru, vadba na vreči, koristi za tek bodo izjemne. Obstaja razlog, zakaj boksarji svojim treningom dodajo veliko teka, in ni razloga, da bi ne storili obratno.

Veslanje

Na trenažerju, seveda, simulatorju veslanja na mirni vodi. To je ena najboljših stvari, ki jih lahko naredite za povečanje svojega VO2 Max, največje porabe kisika. Veslanje tekače opozori o slabostih, za katere nikoli niso vedeli, in spodbudi mišične skupine, ki jih prej niso nikoli uporabljali. Veslanje je odlično za ustrezno telesno sestavo in ​​kardio respiratorni sistem. Oboje je ključnega pomena za tek.

Če je plavanje odličen šport po poškodbi, je veslanje odličen šport med poškodbo. Če ima tekač težave z gležnjem ali stopalom, bo z veslanjem še vedno ohranjal ali celo izboljšal telesno pripravljenost, ki jo potrebuje ali si jo želi.

Kolesarjenje

Za najboljše vadbe s kolesom velja preprosto posnemati kar tiste tekaške. Ne glede na to, ali gre za intervale ali vzdržljivost, kolesarjenje lahko naredi tekača hitrejšega. Medtem ko nekateri od drugih športov kar najbolje izkoristijo pri teku neuporabljene mišice, bo kolesarjenje dodatno izboljšalo prav tiste, ki jih tekač že uporablja za tek.

Pri vsakem tekaču bodo mišice nog sčasoma prišle do točke, ko se bodo v krepitvi ustavile in jih bo težko izboljšati. Kolesarjenje lahko mišice dvigne na višjo raven; in se tekač k teku vrne boljši kot kdaj koli prej. Tudi drža, boki in kolena bodo na kolesu postali močnejši, kar je vedno odlično za dolge teke.