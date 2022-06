Kaj se zgodi, če popijete kavico pred jutranjo vadbo?

Večina športnih rekreativcev, športniki pa skoraj vsi, si ne znajo predstavljati jutra brez kave. Kava je tisto prvo poživilo, ki ga zaužijejo v dnevu. Potem sledijo še druga in drugačna.

Mlajši športniki pravijo, da je bolj praktično in okusno vase stisniti enega kofeinca, kofeinski gel in ti ni treba kuhati kave in se ukvarjati z njo in jo prebavljati, čakati, da se ohladi. Na mladih svet stoji, jutranji ritual pač ne.

Ali je dobro piti kavo pred jutranjim treningom in kakšni so učinki ene skodelice tega napitka na telesno kondicijo? To nas je zanimalo in odgovor smo iskali na spletnih straneh nutricionistov. Našli smo nekaj zanimivih razlag.

Lažje in hitrejše okrevanje

Zaužitje kave pred treningom povzroči protivnetni odziv v telesu, ki lahko pomaga v trenutkih okrevanja, ko so mišice še skrčene in premalo sproščene. Poleg tega kofein pomaga zmanjšati tudi oksidativni stres, ki ga povzroča pretiran stres med vadbo. Seveda kava ni dovolj za hitro okrevanje telesa po treningu, ampak pripomore.

Reševanje prebavnih težav

Joga, tek in druge vaje včasih stimulirajo črevesje, zato nas hitro požene na stranišče. To ni velika težava, ko trenirate doma ali v telovadnici. Če greste na tek pa v naravi, ni ravno priročno. Imeti fiziološke potrebe daleč od doma? Za zmanjšanje tveganja za tovrstne in podobne težave, povezane s črevesjem, je priporočljivo, da pol ure pred vadbo popijete skodelico kave.

Dodatna motivacija

Verjeli ali ne, kava pred in med vadbo motivira prav tako dobro kot najljubša glasba za vadbo. To je potrdila ena študija, katere avtorji so preučevali učinke kofeina pri izvajanju vzdržljivostnih vaj. Udeleženci tega poskusa, ki so pili kavo pred vadbo, so bili pripravljeni vložiti več truda v izvajanje vzdržljivostnih vaj kot tisti, ki so se tega napitka vzdržali pred vadbo. Ugotovljeno je bilo tudi, da so bili tisti, ki so uživali kavo, ob koncu treninga v povprečju manj utrujeni. Če ne verjamete, vprašajte kolesarje; oni kolesarijo zaradi kofirajda, bi se lahko reklo. Obvezna kavica pred štartom in obvezna kavica nekje vmes ali pač na cilju.

Dodatna energija

Splošno znano je, da kava poveča koncentracijo, dobro pa je tudi proti jutranji slabosti. Jutranja kavica nam odvrne željo po vrnitvi v posteljo. Daje nam energijo, potrebno za obvladovanje vseh dnevnih obveznosti, vključno z načrtovano telesno aktivnostjo, seveda.