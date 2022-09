Kaj se zgodi s telesom, če samo za sedem dni prenehamo jesti sladkarije

Ali imate radi sladkarije? Potem verjetno veste, da se je sladkorju kar težko popolnoma odpovedati.

Ampak recimo, da se odločiš. Danes. In se mu odrečeš samo za sedem dni.

Presenečeni boste, kaj se bo zgodilo z vašim telesom. Sladkor je velik sovražnik našega zdravja. To verjetno že veste. In naša življenja se praktično vrtijo okoli sladkorja – povsod je, tudi v hrani, kjer ga ne bi pričakovali.

In ker je sladkor prisoten tako rekoč povsod, je priporočena meja hitro presežena. Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije in številnih drugih zdravstvenih organizacij dnevni vnos ne sme preseči 10 odstotkov celotnega energijskega vnosa.

Omejimo ga celo na manj kot 5 odstotkov celotnega vnosa, če želimo dodatne pozitivne učinke na zdravje. Koliko sladkorja je teh 5 odstotkov? Za povprečno fizično aktivno odraslo osebo sta to dve čajni žlički sladkorja na dan.

Težko je, ni pa nemogoče!

Obstaja razlog, zakaj se je sladkorju težko odpovedati. Najprej, vse sladice so presneto dobre. Sladkor tudi sproži aktivacijo opioidnih receptorjev, kar vpliva na sistem nagrajevanja v možganih. To nato vodi v kompulzivno vedenje, kljub negativnim posledicam, kot so povečanje telesne mase, glavoboli in hormonsko neravnovesje.

Sladkorju pa se ni nemogoče odreči! Preizkušeno.

Pri takšnih zadevah je vedno najpomembnejše, da se zavestno odločimo za cilj. In ta odločitev bo pomembno vplivala na zdravje.

Kaj se dogaja s telesom med in po prvem tednu?

Če je na jedilniku prevladovala predelana hrana, če ste se imeli navado odžejati s sadnimi sokovi ali gaziranimi pijačami, kavo in čaj pa ste vedno sladkali, če ste bili eden tistih, ki si je po obroku moral privoščiti sladico, čez dan pa sladka malica … prehodno obdobje bo kar težko.

Študije so pokazale, da je učinek, ko oseba preneha jesti sladkor, podoben kot pri ljudeh, ki prenehajo jemati zdravila, so zapisali na Eat this.

Morda boste občutili veliko izčrpanost, čutili boste glavobole, možgansko meglo in postali boste razdražljivi. Nekateri ljudje imajo tudi prebavne težave. Drugi gredo skozi obdobje žalosti in depresije. Bili ste praktično odvisni od sladkorja. Več kot ste jedli, bolje ste se počutili vsaj začasno.

Ko pa prenehate jesti sladkor, telo doživi odtegnitvene simptome in to ni prijetno ne za telo ne za možgane. Pri tistih, ki ste bili zmernejši pri vnosu sladkorja, so lahko odtegnitveni simptomi blažji. Že po nekaj dneh bi se morali počutiti veliko bolje. Vse to so znaki, da se vaše telo prilagaja na nizke ravni glukoze, dopamina in serotonina.

Po enem tednu bi se morala vaša raven energije izboljšati in manj boste razdražljivi. Prav tako boste manj utrujeni, raven vaše energije bo bolj stabilna in vaše razpoloženje se bo izboljšalo.

Kaj se zgodi po enem mesecu brez sladkorja? Ali eno leto brez sladkorja.

Že v prvih tednih bo verjetno želja po sladicah bistveno manjša. Vaše zdravje se bo izboljšalo, vaše telo se bo prilagodilo in najverjetneje boste izgubili kakšen kilogram. Če sprejmete izziv in se odpoveste sladkorju, lahko pričakujete nekaj drugih sprememb: boste lažje vzdrževali zdravo težo, imeli boste več energije, kakovost vašega spanca se lahko izboljša, vaša koža bo bolj zdrava in sijoča, če ste imeli prebavne težave, bo verjetno bolje, tveganje za različne bolezni, kot so diabetes in bolezni srca, bo manjše in ... Ne boste več hrepeneli po sladkorju.