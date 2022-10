Kako izbrati ženske tekaške copate

O tem, kako se ženska stopala razlikujejo od moških, smo pisali, sicer pa takega pisanja pri nas ni veliko zaslediti. Čevlji so oblikovani po kalupih v obliki stopala, ki narekujejo prileganje in občutek ter estetiko in proporce.

Dolgo časa je to zadnje temeljilo samo na modelih moških stopal. Toda ženska stopala niso le pomanjšana različica moških stopal, kot se pogosto domneva.

Posledično je vse več blagovnih znamk začelo uporabljati ženske kalupe, ki temeljijo na modelu ženskega stopala, nekateri proizvajalci pa so, ker je to cenejše, nekateri odločili za uniseks kopita. Vendar uniseks stopala ne obstajajo - anatomsko je ali moško ali žensko stopalo. V preteklosti izdelovalci tekaških copat niso veliko razmišljali o različnih dimenzijah stopala.

Ženske imajo veliko širši sprednji del stopala in ožjo peto kot moški, ker je ženska teža naravno razporejena bolj proti sprednjemu delu telesa, žensko stopalo je bolj trikotno, moško pa pravokotno.

Malo smo pogledali tako pri nas kot po svetu in našli nekaj primerkov dobre obutve za ženske.

Razlike med ženskimi in moškimi stopali

Če ženske stopala stlačijo v čevelj, oblikovan okoli moške podlage, bo 70 odstotkov tesnejši v prednjem delu in 30 odstotkov ohlapnejši v peti. To povzroča vse vrste težav s sprednjim delom stopala: metatarzalgijo (vnetje glavic stopalnic in pojav bolečine v prednjem delu stopala), Mortonove nevrome (bolečina v sprednjem delu stopala, natančneje med tretjim in četrtim prstom), bunione (koščasta deformacija sklepa na dnu palca na nogi), mehurje, prav tako boste imeli težave v gibalni verigi, vključno s povečanim vplivom na kolena in boke.

Hkrati pa široka, nestabilna peta ženski odvzame veliko naravne sposobnosti absorbiranja in uporabe tega vpliva. Ko vaša noga udari ob tla, telo absorbira to silo in jo nato uporabi za poganjanje naprej; brez varnosti na peti ni mogoče ustvariti toliko moči, da bi se lepo zakotalili v fazi odriva.

Ženske imajo med tekom tudi pet stopinj in pol bolj nagnjeno stopalo kot moški, kar je enako gibanje kot prekomerna pronacija. Prekomerna pronacija, ko se stopalni lok med tekom obrne navznoter, je povezana s povečano reakcijsko silo tal, višja reakcija tal pa poveča tveganje za poškodbe.

In ker so ženske na splošno lažje od moških, doživljajo nežnejši sunek med udarcem noge ob tla – kar pomeni, da potrebujejo mehkejši pristanek, saj nimajo mase za stiskanje pene. Ženske imajo v primerjavi z moškimi večjo peto, da se prednji del stopala zamakne ali spusti, zato bi bilo z vidika udobja bolje imeti več oblazinjenja v peti.

Te razlike se morda zdijo majhne, ​​vendar so tiste, zaradi katerih se ženska hoja razlikuje od moške. Nenehno ponavljanje gibov, ki ne delujejo dobro na telo, je zanesljiv način, da se pripravite na poškodbe zaradi preobremenitve.

Znanstveni pregled iz leta 2021, objavljen v reviji Physical Activity and Health, ugotavlja, da so tekačice pogosteje doživele poškodbe kot moški; ti vključujejo sindrom patelofemoralne bolečine (tekačevo koleno), sindrom iliotibialnega pasu, poškodbe gluteusa mediusa in sakroiliakalne poškodbe, glede na starejše raziskave iz British Journal of Sports Medicine. Prav tako je bila večja verjetnost, da bodo doživeli poškodbe zaradi obremenitve kosti, je ugotovila ocena iz leta 2021, objavljena v Sports Medicine – nekaj, kar je povsem mogoče pripisati pomanjkanju podpore na stopalih.

Bistvo izbire ženskih tekaških copat?

Ne gre samo za uporabo zadnjega dela, ko govorimo o ženskem stopalu, gre za obravnavo fizioloških in biokemičnih razlik ter prenovo ženskih tekaških copat, kar bi tekačicam pomagalo povečati svoj potencial.