Kako lahko voda pomaga pri izgubi teže?

Voda izpolni kopico različnih nalog v telesu. Ne samo, da brez vode ne bi živeli dolgo, ta regulira našo telesno temperaturo in preprečuje, da se naše telo tudi ob aktivnostih pregreje.

Med gibanjem se potimo in vodo izločujemo, koliko je odvisno od intenzivnosti vadbe, zunanje temperature in naše telesne pripravljenosti. Med vadbo torej izgubljamo vodo in elektrolite. Zato jo je treba nadomestiti. 60 odstotkov odraslega moškega telesa je sestavljenega iz vode. Pri dekletih je vode 50 odstotkov.

To pomeni, da se med aktivnostjo ne odrežemo tako dobro že, če izgubimo samo 2 odstotka vode v telesu, kar pomeni med 0.9 in 1.2 litri vode. Ob pomanjkanju vode se pojavijo tudi možnosti mišičnih krčev, saj se naša kri zgosti in ne more več krožiti po telesu, tako kot sicer, ko smo dehidrirani.

Zasledili pa smo tudi, da se s pomočjo vode lahko tudi shujša. Ta teza nas športne rekreativce še posebej zanima. Zapis smo zasledili na Datasportu.

Večja poraba kalorij

Tudi v mirovanju naše telo porablja energijo. Koliko energije pa porabi, je odvisno od več dejavnikov. Če želite, da telo porabi več kalorij, ko niste fizično aktivni, poskusite čez dan piti dovolj vode. Ena študija je pokazala, da se je za 10 minut pitja 0,5 litra vode poraba energije med nedejavnostjo povečala za 24-30 odstotkov. Ta učinek je trajal vsaj 60 minut, zato je priporočljivo, da vsako uro popijete malo vode.

Več drugih študij je spremljalo ljudi s prekomerno telesno težo, ki so več tednov pili 1-1,5 litra vode na dan. Ob koncu tega obdobja so doživeli znatno zmanjšanje teže, indeksa telesne mase (ITM), obsega pasu in telesne maščobe.

Zmanjšan apetit

Saj poznate tiste starševske opomine in nasvete: »Ne pij pred kosilom, ne boš mogel jesti!« Ste že slišali, da pitna voda zmanjša apetit? Nekateri zato pred obroki spijejo malo vode, da se ne prenajedo. Strokovnjaki so to idejo že večkrat raziskali in pokazalo se je, da voda res lahko pomaga zmanjšati apetit. To je še posebej vidno pri ljudeh srednjih let, pa tudi pri starejših.

Nižji vnos kalorij

Znano je, da imajo gazirani in negazirani sokovi visoko energijsko vrednost, voda pa ne. Torej, če boste namesto teh sladkih napitkov pili vodo, boste zmanjšali vnos kalorij in tako izgubili odvečne kilograme. Le navaditi se je treba.

Kako piti dovolj vode?

Za naše zdravje je pomembno, da pijemo dovolj vode, zlasti v poletnih dneh. Zato poskrbite, da boste to tekočino uživali redno čez dan. Če to ni vaša navada, vam svetujemo, da uporabite enega od naslednjih trikov: Na mizo prilepite kos papirja, ki bo služil kot opomnik, ki vas bo opomnil, da pijete vodo. Vedno imejte s seboj steklenico, plastenko vode. ​Na telefonu nastavite alarm, ki vas bo vsako uro opomnil, da je čas za vodo. Obstajajo celo telefonske aplikacije s pomočjo katere se ozaveščate o pomembnosti pitja vode.