Kako narediti tek lažji in zanimivejši

Vemo, da pridejo dnevi, ko nam je težko spraviti nogi v tekaški copati, kaj šele zavezati ju. Ne gremo na Ljubljanski maraton, nimamo točno določenega cilja, pa še jesen je. Adijo poletni teki v kratkih rokavih.

Ampak, ne glede na to, ali tečete že leta ali samo ohranjate psihofizično formo, skoraj vsakomur enkrat zmanjka motivacije in se zato vse zdi težje kot običajno.

Morda se vam zdi, da ste dosegli vrhunec in morda ne zmorete narediti koraka naprej, a bistvo je isto - stagnacija. Na srečo obstaja več načinov, kako se motivirati. Stari dobri triki, ki vedno uspejo.

Zmanjšajte hitrost

Prvo pravilo je to! Vsi tečemo prehitro. No, samo zelo izkušeni so izvzeti. Ne primerjajte se z drugimi tekači in poiščite tempo, ki vam ustreza. Tudi, če tečemo počasi, smo še vedno tekači. Nič ni narobe, če poslušate svoje telo in sledite sebi. Hitrost pogovornega tempa, je dobrodošla. To pomeni, da se med tekom lahko pogovarjate. To je pogovorni tempo.

Povabi prijatelja na tek

To je individualna želja in bo morda nekaterim všeč, drugim pa ne. Vsekakor je vredno poskusiti, če še nikoli niste tekli s prijateljem ali družinskim članom. Tako kot pri mnogih drugih aktivnostih je lahko skupna motivacija dvakrat močnejša, kot če to počnete sami in se morda skupaj odločite, da grete teč na kako povsem novo traso.

Glasba je lahko naj prijatelj

Ne vemo, ali ste že poskusili teči s slušalkami, a to vam zagotovo lahko doda energijo, sploh če izberete pravo glasbo. Med tekom ne poslušate iste glasbe kot običajno, pesmi, ki jih imate radi, imajo lahko nasprotni učinek. Poiščite bolj živo, bolj ritmično glasbo, verjemite, vse skupaj vsaj malo lažje in bolj zanimivo.

Izberite drugo tekaško pot, traso

Če je le mogoče, izberite novo traso za tek. Izogibanje se prometnih ulic s semaforji, križišči in nasploh mest, kjer je veliko ljudi. Tišje, kot je okolje, bolj bo vaše telo, osredotočeno na samo telesno aktivnost, torej tek. Ampak, nekaterim, ki živijo na tihem območju prav paše, kdaj pa kdaj teči tudi po mestnih ulicah. Zakaj pa ne?

Sledite statistiki

Morda se motivacija, ki vam manjka, skriva v možnosti sledenja pretečenih kilometrov in porabljenih kalorij, ki jih lahko spremljate z različnimi aplikacijami ali s pametno uro. Lahko prinese nekakšen občutek dosežka in hkrati spremlja napredek. Pot lahko načrtujete vnaprej in se je držite. Spremljate število korakov, srčni utrip ...