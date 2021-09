Kako se lotiti jeseni z električnim kolesom

Več vrst, več (sladkih) skrbi

Ženska električna športna klasika

Uniseks e-klasika

Električni hibrid

Urbana zložljiva legenda

Polno vzmeteno gorsko kolo

Nekateri tako kolo že imenujemo pripomoček. Električna kolesa niso potuha, ampak nov način uživanja na pedalih. To je paralelni kolesarski svet.Za kolesarje tekmovalce je električno kolo pripomoček za trening, za rekreativne, ki so že skoraj iz amaterske srenje, je čudovita popestritev treningov. Za začetnike ali povratnike pa so taka kolesa nuja.Če smo še pred petimi leti pisali o tej vrsti koles kot o eksotiki, ki se ne bo prijela med pravimi kolesarji, ki je namenjena za tiste z debelejšimi denarnicami, za tiste, ki so samo trendovski, moramo zdaj napisati, da je njihova izbira tako raznolika, da se moramo pred nakupom posvetovati s strokovnjaki.Električno mestno kolo je še vedno najbolj prodajan model. Zelo priljubljeni so tudi zložljivi. To so tisti, ki so za na vlak, avtobus, za v službo in trgovino in za na jadrnico in obvezna oprema za kampiranje, avtodome in še kake nujne potrebe. Krasna zadeva, ki še pred nekaj meseci sploh ni obstajala.Električno kolo za športno rekreacijo? Te imamo najraje in teh je zdaj tudi več modelov. To so električna gorska kolesa, na primer. Zelo rada kolesarim, a ne zmorem več brez pomoči. Katero električno kolo naj si kupim? Torej, vprašanje, ki večkrat pride do našega uredništva. Preprosto, taka kolesarka ali kolesar potrebuje dobro rekreativno kolo, ki mu zaupa, za katero ve, da spada v boljši kakovostni razred, zato ker se bo z njim vozil večkrat, večkrat bo polnil baterijo, in zato bo to kolo tudi večkrat na servisu, in če ni kupljeno pri prodajalcu, ki ve, kaj prodaja, bo imel več težav s poprodajnimi težavami.Boljši modeli so tudi dražji! Drži, vendar samo v startu, potem se hitro izkaže, da ste privarčevali pri marsičem, še največ pa pri težavah z baterijo, motorjem in preostalimi sestavnimi deli. Športno električno kolo je oskubljeno, nima nepotrebnih nosilcev ali zaščitnih strehic ali dodatne krame, ker je namenjeno za športno, rekreacijsko, vadbeno uporabo.Specializirana električna kolesa, kot so specialke, polno vzmetena gorska kolesa ali pa tudi tista gorska, ki imajo vzmetenje samo spredaj, so prav tako postala zanimiva izbira. Električnih specialk se proda iz meseca v mesec več, polno vzmetenih pa tudi, zelo priljubljene so postale gravel električne specialke oz. makadamkarji z baterijo. Odlična izbira za vse, ki ne marate dirkalnega položaja na specialki in se vam zdi gorsko kolesarjenje prezahtevno ali prenevarno.Tokrat predstavljamo nekaj modelov, ki jih priporočamo. Zdijo se nam najbolj uporabni za športno rekreacijo in prevoz v službo. Tokrat smo izpustili mestna električna kolesa. V tej številki vam še ne bomo povedali, zakaj.Ženski model, narejen za odlično rekreacijo. Več kot to kolesarka, ki bi se samo brezskrbno vozila, ne potrebuje. To pomeni, da je to najbolj enostavno električno kolo, ki nima nobene dodatne opreme, ima samo najnujnejše za uživanje. Podrta geometrija je narejena zato, da se lažje sestopa in usede, ker vemo, da se je na električno kolo malce težje navaditi kot na navadno. Privaditi pa se moramo zato, ker je težje in ker ima pospeške na začetku in boljše zavore. Ta model je daleč najbolj uporaben za rekreativno kolesarjenje.Še en model, uniseks se temu reče, za kolesarje in kolesarke. Še bolj športno kolo za še bolj resno poganjanje. To je model za vse tiste, ki ne zahtevajo več kot pomoč motorja. In seveda da se ne kvari ter da je baterija med najzmogljivejšimi.Električna specialkaVerjetno ste pomislili, da smo zamešali fotografije. Nismo. To je električna specialka. Če ne pogledate v zadnje pesto, sploh ne boste ugotovili razlike. Na tej fotografiji pa se pesto ne vidi. Opremljena je s povsem običajnimi sestavnimi deli, ki so značilni za specialko, a vendar, zadnji obročnik je drugačen. Je težja od običajne specialke, ampak še vedno lažja od večine običajnih gorskih koles. Torej gre za odlično ▶ ▶ izbiro vseh specialkarjev, ki se iz kakršnihkoli razlogov nočejo ali ne morejo več truditi na običajni specialki.Ni ne gorsko kolo ne specialka, ampak najbolj uporabno kolo za tiste, ki ga imajo za vsakdanje prevozno sredstvo. Najraje jih imajo tisti, ki ne marajo kolesarskih oblačil in vsega, kar spada k dobremu treningu ali izletu. Izberejo ga urbani kolesarji, nova zvrst kolesarjev, ki imajo največ opravka z mestno vožnjo, a so prepočasni ali preokorni za navadno mestno električno kolo. Da, tudi na izlete se podajo z njimi, ker so odlična tako za makadamske kot asfaltne ceste, pa še ravno krmilo imajo.Zložljiva kolesa že dolgo poznamo, pač od ponyjev naprej, ampak zložljiva električna so nas osvojila pred kratkim. Samo malce težja so od običajnih zložljivih, a so veliko hitrejša in uporabnejša. V njih se skriva del odgovora, zakaj danes ne bomo pisali o klasičnih mestnih električnih kolesih. Zato, ker je takole veliko uporabnejše, bolj funkcionalno, da ne govorimo o okornosti mestnih električnih koles in muk, ko jih vlečemo iz kleti ali ko so stalno v napoto v garaži … Pa še cenejši so.Kolo za užitkarje posebne vrste oz. za mladino, ki ne znajo drugače krotiti adrenalinskega vrenja v žilah. Kolo, ki je nujno za tiste, ki bi radi na hrib najhitreje samo zato, da se še hitreje spustijo v dolino. Električno polno vzmeteno kolo je trenutno verjetno najljubša igrača med ljubitelji kolesarstva, ne samo električnega, ampak kolesarjenja na splošno. Pri njih je uporabljeno najnaprednejše znanje tehnologije, kajti sestavljena so iz največ delov, ki morajo najbolje delovati v vseh pogledih. To so trenutno kolesa, ki že zdaj s sabo peljejo prihodnost.Torej, kako se lotiti jeseni z električnim kolesom, sploh ni vprašanje. Katerokoli boste izbrali, boste uživali na svoj način. Ne, ne bojte se, niso potuha, ampak nov način uživanja na kolesu. To je paralelni kolesarski svet, v katerega rinejo vsi, počasi, a zanesljivo.