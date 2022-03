Kako se lotiti nakupa novega električnega kolesa?

Že pri nakupu manj vrednih športnih rekvizitov smo zasuti s široko ponudbo, ki nas vedno znova spravlja v dvome. Električno kolo je premišljen nakup, zato moramo poskrbeti, da smo dobro obveščeni o naših potrebah in ponudbi.

Kaj si želimo od e-kolesa, ki ga nakupujemo se odločimo sami, vprašati pa se moramo, kje in kako bomo kolo uporabljali? Pogosto so prijatelji, ki vas res dobro poznajo, zanesljivi pomočniki pri odkrivanju lastnih ambicij.

Seznanjanje s ponudbo in orientiranje v širokem prostoru e-kolesarskih izdelkov je iz leta v leto težje in zahteva vse več pomoči. Obilica informaciji nam daje vpogled v konkurenčnost in kvaliteto izdelkov. Na drugi strani pa je obseg teh informacij postal tako velik, da se je težko prepričati, kaj je res.

Proces izbire e-koles v 4-korakih:

Namen, kje se bomo največ vozili

Tip kolesa,

Komponente, oprema kolesa

Izbira velikosti

1. Namen

Nekje je treba začeti, potrebujemo idejo. Če želite kupiti e-kolo, očitno želite kolesariti. Kje želite kolesariti, kako želite kolesariti, je to vaše prvo e-kolo, kako pogosto bi kolesarili, s takšnimi vprašanji se boste srečali po prvih nekaj minutah pogovora s prodajalcem v namenski e-kolesarski trgovini? Od tega kako pogosto bomo uporabljali e-kolo je odvisno, kako trpežno mora biti. Prevladujoč teren kolesarjenja narekuje tip kolesa. Skozi čas napredujemo na kolesu, zato iščemo novo bolj zmogljivo e-kolo.

Pri definiranju lastnih ambicij moramo biti precej kritični, postaviti si moramo realistične cilje in zahteve. Vprašamo se, danes je soboto, kam se odpravim na kolo, kakšna je največja prepreka, ki jo bom srečal? Pogosto se ljudje odločajo za kolesa, ki niso primerna za njim dane pogoje. Primer: Kljub popularnosti kanadskih gorskih kolesarjev, večina kolesarjev ne potrebuje polnovmzetenih downhill koles, saj bodo občutno boljšo izkušnjo doživeli z npr. lažjimi, vsestranskimi gorskimi kolesi.

2. Tip električnega kolesa

Glede na obliko in komponente na e-kolesu poznamo več tipov e-koles. Glede na določene želje iz prejšnjega poglavja, moramo sedaj poiskati primerno e-kolo, ki bo ustrezalo našemu seznamu želja.

Treking e-kolo

Treking e-kolesa so namenjena raziskovanju in uživanju v vožnji. Gre za najbolj popularen tip koles. Pokončna drža in blago vzmetenje naredita premagovaje dolgih razdalj bolj udobno.

Gorsko e-kolo

Če vas asfaltirane podlage ne zanimajo preveč, ste pravi kandidat za gorsko kolo. Poznamo več vrst gorskih e-koles, največja razlika pa se pokaže v vzmetenju (hod predstavlja odmik, ki ga lahko opravi zadnje kolo v vertikalni smeri):

Hardtail ali prednjevzmeteno e-kolo je najbolj primerno začetno gorsko kolo. Odlično se odreže na vzponu in daljših izletih po urejenih ali neurejenih razpotjih.

Cross-country e-kolo (do 120mm hoda) je podobno, kot prednjevzmeteno kolo namenjeno bolj vzpenjanju, kot spustu. Za razliko pa ima zadnje vzmetenje, tako da lažje premaguje ovire neurejenih kolesarskih poti.

Trail e-kolo (do 150mm hoda) je namenjeno tako spustu kot tudi vzponu. Nekoliko manj efektivno na vzponu vendar bolj suvereno pri spustu. Popolna kombinacija za neskončne užitke v gozdu.

Enduro e-kolo (do 180mm hoda) je najbolj zmogljivo kolo za spuste, ki je še vedno relativno optimizirano za poganjanje v klanec.

Mestno e-kolo

Neprimerno velikokrat smo že poudarili, da je e-kolo najbolj učinkovit način gibanja po mestu. Mestna e-kolesa so namenjena bolj zdravemu in ekološko osveščenem premikanju v mestu.

Cestno e-kolo

Cestna e-kolesa so namenjena zoperstavljanju uri na dolge relacije. Tovrstna e-kolesa so izredno lahka, ne premorejo nobenega vzmetenja, drža na kolesu pa je izrazito nagnjena naprej v izogib zračnemu uporu. Če želite e-kolo, ki predstavlja trening, je to primerno e-kolo za vas.

Gravel e-kolo

Nova disciplina kolesarstva, ki geometrijo cestnega kolesa prestavi iz asfaltnih površin na makadamske površine.