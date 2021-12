Kako se navaditi belega opoja po tekaško

Proizvajalci ponujajo široko paleto različnih podtipov tekaških smuči,katere lahko delimo na: specialne tekmovalne smuči za klasično tehniko in za drsalno tehniko, univerzalne in manj zahtevne smuči za drsalno tehniko in za klasično tehniko z vgrajenim proti drsnim predelom v sredini smuči, ki jih zato ni treba posebej mazati. Z nekaterimi od teh lahko tečemo tudi z obema tehnikama.

Potem pa so tu še pohodne smuči za uživanje v zasneženi naravi v skoraj da vseh razmerah.

Glavna odlika različnih tipov tekmovalnih smuči je poleg njihove zgradbe, ki zagotavlja tudi manjšo težo smuči, njihova drsna obloga. Glede na strukturo drsne obloge vsi proizvajalci ločijo smuči za toplejši sneg, pri Fischerju so označene s »plus« in smuči za hladnejši sneg, označene so s »cold«. Glede na značilne zimske temperature pri nas so za naše razmere bolj primerne tiste smuči za toplejši sneg z oznako »plus«, torej za običajne zimske razmere in ne ekstremno hladne dni, kot prevladujejo v Skandinaviji.

Seveda lahko s primerno mažo in kasneje vtisnjeno strukturo tudi v zelo mrzlih dneh ko je temperatura nižja od okoli -5 st. C izboljšamo drsnost smuči, ki so predvsem namenjene običajnim in toplejšim zimskim dnevom. Tiste najboljše in najdražje smuči se razlikujejo tudi po trdoti in so namenjene različno težkim tekačicam in tekačem. Ob tem pa je treba vedeti, da so zares prave tekmovalne smuči označene z vtisnjeno številko na vrhu krivine, ki označuje tip drsne obloge. Občasno je možno takšne smuči kupiti tudi pri nekaterih ponudnikih, sicer pa so v glavnem v domeni tekmovalcev.

Fischer

Eden vidnejših proizvajalcev tekaških smuči Fischer ponuja tekmovalne tekaške smuči, izdelane s tehnologijo enako kot smuči, s katerimi tekmujejo na najvišji ravni v svetovnem pokalu. Združujejo jih pod imenom Speedmax 3D Skate za drsalno tehniko in Speedmax Clasic za klasično tehniko teka. Omenjene smuči se nadalje ločijo po trdoti na Medium ali Stiff in tipu drsne obloge Plus ali Cold. Namenjene so boljšim rekreativnim tekačem in tistim, ki se udeležujejo tudi tekaških tekmovanj.

FOTO: Arhiv proizvajalca/Fischer

Sledijo cenovno precej ugodnejše smuči Speedmax Carbonlite z karakteristikami tekmovalnih smuči ter cenovno še ugodnejše in še vedno hitre smuči RCS Skate. Vse omenjene smuči so si po zunanjem videzu precej podobne, skupna značilnost pa je tudi ta, da jih je dobro redno mazati glede na različne snežne razmere, če želimo optimalno izkoristiti njihovo drsnost.

Za klasični tek so pripravili smuči Twin Skin Race Medium in Stiff, torej z različno trdoto, ki imajo v srednjem delu že vgrajeno podlogo ki omogoča vrhunski oprijem za dober odriv in preprečuje zdrs pri vzponih. Sredica smuči je zasnovana s tehnologijo Air Core, kar smučem znatno zmanjša težo. Teh smuči ni potrebno dodatno mazati v predelu pod čevljem za zagotavljanje optimalnega odriva.

Madshus

V enako kategorijo sodijo tudi pri nas dobro razširjene smuči Madshus, kjer ponujajo tekmovalne smuči pod oznako Redline. Vrhunske, pa tudi najdražje smuči te znamke za drsalno tehniko, so Redline 3.0. Izdelane so s posebno tehnologijo, ki zagotavlja različne cone pritiska, s tem pa omogoča hitrejši, stabilnejši in energijsko varčen tek. Smuči z oznako F2 so za trši hladnejši sneg, F3 za mehkejši sneg. Tu pa so tudi cenovno ugodnejše smuči Race Pro Skate in Endurance, vse z nano drsno oblogo.

FOTO: Arhiv proizvajalca/Madshus/Stefano Zatta

Tudi za klasični tek ločijo smuči za hladen sneg z oznako Redline 3.0 Classic Cold, ki jih je za boljši odriv potrebno mazati s trdimi voski in Redline 3.0 Classic Warm za toplejše dni in mehek sneg, te je potrebno mazati s klistrom. Active Skin pa so univerzalne smuči za klasični tek, ki imajo pod čevljem že vgrajeno tkanino iz moherja in naylona kar zagotavlja dober odriv in jih v sredini pod čevljem ni potrebno dodatno mazati z mažami za boljši odriv.

Rossignol

Pri Rossignolu letos z imenom smuči stavijo na oba spola. Vrhunske smuči za drsalno in klasično tehniko so združene pod imenom Unisex Nordic Racing Ski. Smuči z oznako X-IUM Premium Skate S2 so iz karbonskih vlaken v heksagonalni razporeditvi NOMEX, kar zagotavlja trdnost, lahkost in dobro uravnoteženost smučke. Posebno prilagojena trdota smuči ob krivinah pa še izboljša odzivnost smuči na različnih snežnih podlagah.

FOTO: Arhiv proizvajalca/Rossignol

Pri teh smučeh stavijo tudi na posebno zasnovano stransko stranico smuči, ki je iz dveh materialov, podobno kot pri alpskih smučeh s sendvič konstrukcijo, kar še povečuje drsnost pri drsalnem koraku. Cenovno bolj dostopne smuči za drsalno tehniko so prav tako Unisex Nordic Racing Skis, označene z Delta Sport Skating, ki še vedno ohranjajo duh tekmovalnih smuči. Primerne so za rekreativen tek v vseh snežnih razmerah, zlasti zaradi njihovih konstrukcijskih značilnostih.

Tudi pri smučeh za klasični tek Unisex Nordic Racing Skis X-IUM Classic C2-Stiff karbonska zasnova NOMEX zagotavlja trdnostne značilnosti smuči, ki še povečujejo učinkovitost odriva. Za tiste, ki ne želijo mazati smuči za klasični tek pa so tudi smuči najvišjega razreda X-IUM opremili z oblogo iz moherja, katero je možno tudi zamenjati. Cenovno bolj ugodne tovrstne smuči so Unisex Nordic Skis Delta Comp R-skin ali Sport R-skin, ki še vedno ohranjajo določene značilnosti najdražjih tekmovalnih smuči.

Salomon

Pri Salomonu so smuči za drsalno tehniko S/Lab Carbon Skate Red izdelane po vzorcu najboljših tekmovalnih smuči namenjene rekreativnim in boljšim rekreativnim tekačem. Pri konstrukciji smuči so uporabili karbonska vlakna, bela drsna obloga pa je primerna tako za ledene kot za mehkejše snežne razmere z južnim snegom. Tu so tudi podobno zasnovane smuči z oznako RS 10 in RS 8, ki so cenovno bolj ugodne.

FOTO: Arhiv proizvajalca/Salomon

Enako so smuči za klasični tek označene kot S/Lab Carbon Classic Red Soft. Odlikuje jih zasnova iz karbonskih vlaken in so namenjene boljšim rekreativnim tekačem, cenovno bolj ugodne pa so smuči z oznako RC 10 in RC 8 eSKIN, z vdelano proti drsno podlago pod čevljem in jih zato za boljši odriv ni trebao mazati.

Poleg opisanih blagovnih znamk so na našem trgu prisotne tudi zelo kvalitetne tekaške smuči drugih proizvajalcev kot so Karhu, One Way, Atomic in druge.