Kako se obleči za tek na smučeh

Oblačila za tek na smučeh bodo čez nekaj dni po letu romala iz omar. Tisti, ki so izurjeni tekači, ne bodo imeli težav, saj imajo verjetno več primernih kosov oblačil za različne okoliščine, več težav pa se utegne pojaviti za tiste ljudi, ki nimajo posebne opreme za tek na smučeh, ali pa vsaj ne dovolj.

Sploh naj vas ne skrbi - predvsem je pomembno vedeti, da pri teku na smučeh se za zaščito pred mrazom uporablja princip plasti. Čebule. Ključno ni, da so oblačila strogo namensko za tek na smučeh, lahko so tudi za suhi tek, kolesarstvo ali pohodništvo, nujno pa je, da so posamezne plasti izdelane iz funkcionalnih vlaken in da dobro prenašajo in odvajajo znoj.

Morda pa nam vsem pride prav nekaj nasvetov, kako se odeti v kakšnem vremenu. V suhih pogojih vam bo morda koristilo tole:

1 do 5 °C

Noge: kakovostne zimske pajkice

Zgornji del telesa: tanek body s kratkimi rokavi + debela majica z dolgimi rokavi + brezrokavnik (če je vetrovno)

Glava/roke: naglavni trak + lahke rokavice

0 do -4 °C

Noge: kakovostne zimske pajkice

Zgornji del telesa: tanek body z dolgimi rokavi + debela majica z dolgimi rokavi + brezrokavnik

Glava/roke: kapa + lahke rokavice

-5 do -9 °C

Noge: tople zimske pajkice ali hlače

Zgornji del telesa: tanek body z dolgimi rokavi + debela majica z dolgimi rokavi + tekaška jakna

Glava/roke: kapa + debele rokavice

-10 do -14 °C

Noge: tople zimske ogrevalne hlače (s stransko zadrgo)

Zgornji del telesa: debela majica z dolgimi rokavi + debela majica z dolgimi rokavi + tekaška jakna

Glava/roke: debela kapa + debele rokavice

manj kot -15 °C

Noge: kratke tekaške pajkice + tople zimske ogrevalne hlače (s stransko zadrgo)

Zgornji del telesa: debel body z dolgimi rokavi + debela majica z dolgimi rokavi + tekaška jakna

Glava/roke: naglavni trak + kapa + tanke tekaške rokavice + debele rokavice