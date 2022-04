Kdaj je najboljši čas za kavo?

Sedeli smo v italijanski kavarni in ocenjevali postreženo kavo. Zakaj je italijanska kava boljša od Finske, smo se spraševali, ko pa je že nekaj časa jasno, da Finci (na število prebivalcev) spijejo največ kave na svetu.

Da, prehiteli so Srbe. Po zadnjih raziskavah smo celo Slovenci prehiteli Srbe, ki so dolgo veljali za največje kavopivce na svetu. Potem pa je tudi k njim prišel zakon o prepovedi kajenja v zaprtih prostorih in posledice so tu.

Prijazna natakarica je slišala naš pogovor. Vmešala se je s podkrepitvijo članka v njihovi priznani ženski modni reviji Grazia. V članku, so po njihovi raziskavi iz leta 2020, naštete države, v katerih na število prebivalcev popijejo največ kave. Nad raziskavo smo bili presenečeni.

Deset največjih kavopivcev na svetu:

Finska: 9.6 kg/na prebivalcev, zaužijejo 2.64 skodelice/dan

Norveška: 7.2 kg, 1.98 skodelice/dan

Nizozemska: 6.7 kg, 1.84 skodelice/dan

Slovenija: 6.1 kg, 1.68 skodelice/dan

Avstrija: 5.5 kg, 1.51 skodelice/dan

Srbija: 5.4 kg, 1.49 skodelice/dan

Danska: 5.3 kg, 1.46 skodelice/dan

Nemčija: 5.2 kg, 1.43 skodelice/dan

Belgija: 4.9 kg, 1.35 skodelice/dan

Brazilija: 4.8kg, 1.32 skodelice/dan

Torej, kdaj kava najbolj paše?

Začetek dneva s skodelico kave je nedvomno eden najboljših užitkov v življenju. Pitje espresa takoj po prebujanju, bodisi doma med zajtrkom, bodisi v kavarni, baru pred odhodom v službo, je ena izmed najljubših tradicij v večini evropskih držav, tudi v Sloveniji, seveda.

A ne gre le za rutino, kofein nam pomaga začeti dan, saj nam daje energijo in ponuja druge prednosti – na primer izboljša presnovo in olajša kurjenje maščob tudi med mirovanjem. Toda ali ste vedeli, kdaj je idealni čas za ta dnevni ritual?

Obstaja veliko dobrih navad, ki jih zmoremo in bi bilo dobro, da bi jih vključili v svojo jutranjo rutino. Na primer, če ste eden tistih, ki absolutno hrepenijo po kofeinu takoj, ko vstanete iz postelje, boste morda morali to spremeniti. Ta navada namreč lahko naredi več škode kot koristi. To je posledica stresnega hormona, imenovanega kortizol. Po raziskavah nam pomaga ostati buden, biti osredotočen, ter nam pomaga uravnavati presnovo, imunost in celo krvni tlak. Vsako jutro se raven kortizola naravno dvigne in doseže vrh približno 30 minut po prebujanju. Vendar ga lahko kofein v našem espresu še poveča. Prekomerno izločanje kortizola v daljšem časovnem obdobju lahko ogrozi imunski sistem.

Raziskave so pokazale, da je kavo najbolje spiti nekoliko kasneje, ko raven kortizola pade. Na primer, če se zbudite ob 7.00, lahko pijete kavo med 10.00 in poldnevom. Tako boste polni energije brez stranskih učinkov. Mimogrede, jutro se je izkazalo za najboljši čas za marsikoga najljubšo pijačo oziroma razvado.

Strokovnjaki pa predlagajo, da kavo spijete najkasneje pol ure pred pomembnim opravilom, kot je izpit, nastop ali sestanek. Vendar smo si različni, zato bi morali sami določiti, kaj nam in naši produktivnosti najbolj ustreza. Če pa ste pripravljeni spremeniti svojo jutranjo rutino, boste morda ugotovili, da vam bo odlaganje pitja kave za nekaj ur dalo več energije.