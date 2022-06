Dan za športne aktivnosti, treninge, izlete, ali pa preprosto za druženje, ko povabite v goste prijatelje in jih pogostite tudi z dobrim kolačem.

Lahko pa združite vse to in po velikem številu pokurjenih kalorij, ki jih boste stresli nekje med športnimi kapljicami znoja zagrizete v slasten sočen spomladanski kolač, ki bo z vonjem po pehtranu in okusom slastnih vedno romantičnih jagod nostalgično nahranil še vašo dušo.

Morda boste tudi sami po pehtran in jagode lahko skočili kar v domačo gredico, če ne drugače pa vse to trenutno dobite na bližnji tržnici.

Kolač je nekakšna izpeljanka marmornega kolača le da smo ji vdihnili malo več okusa in sočnosti z jagodami. Pri sestavinah se lahko poigrate tudi z vrsto moke, ki sem jo sama deloma zamenjala z mandljevo, običajni sladkor pa sem zamenjala s kokosovim.

Za takšne vrste kolačev je dobro, da so naše sestavine (jajca, maslo) nekaj časa na sobni temperaturi saj vsa stvar izpade veliko lepše in boljše.

Poletov recept: Kolač s pehtrnom in jagodami. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Za kolač s pehtranom in jagodami potrebujete:

Maščoba za pekač

300 g masla

250 g kokosovega

Vanilja

Malo ruma

Ščep soli

5 jajc

2 žlici maskarpone sira

Nekaj žlic mleka

200 g mandljeve moke

Pecilni prašek

160 g moke

Nekaj vejic pehtrana

Košarica jagod (lahko nadomestite s poljubnim sadjem)

Priprava kolača s pehtranom in jagodami:

Penasto stepamo maslo, da bo puhasto kremno in mu počasi dodamo sladkor. Vse skupaj stepamo, da se lepo poveže nato pa počasi dodamo jajce za jajcem (vsaj minuta naj bo vmes med jajci). Nato dodamo sol, vaniljo in rum in še malo stepamo. Počasi prilijemo še mleko in dodamo maskarpone sir. Narahlo vmešamo še moko in pecilni, nazadnje pa primešamo narezane jagode in sesekljan pehtran. Maso vlijemo v pomaščen pekač za marmorni kolač. Kolač pečemo 45 do 50 minut pri temperaturi 180 stopinj.