Kolesarski vsevedi so se znova zbrali v Ribnem

Na poti v Planico čez dolino Radovne. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Letos nastalo novo naselje počitniških hišic ob hotelu Ribno. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Miha Mišič in Martin Hvastija sta bila glavna animatorja kolesarskega vikenda. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Gledanost dirke po Franciji je izjemna. Razlog je povsem jasen, trenutno slovenski kolesarji krojijo vrh te najbolj pomembne kolesarske dirke na svetu. Letos je že drugič zapovrstjo slavilje zmagal na kar dveh etapah. Videli smo tudi smoloin odlično delo Luke Mezgeca.Vse etape je prenašala nacionalna televizija na svojem drugem programu. Priča smo bili studiu, posvečenemu dirki, ter izbranim gostom, ki so komentirali potek od začetka do konca. Tudi mi, na Delo.si, smo dirko v živo spremljali od kilometra nič do končnega cilja v Parizu. Televizijski prenos je bil zelo dobro gledan kot tudi nagradna igra hotela Ribno. Nagradna igra je bila v obliki kviza, vsako etapo so zastavili vprašanje, srečni izžrebanec, ki je pravilno odgovoril nanj, pa je dobil kolesarski vikend paket sv hotelu Ribno.Nagrajenci so se zbrali v petek, sledil je spoznavni večer z novinarjemin predsednikom kolesarskega kluba KranjNaslednji dan je bil dan za kolesarjenje. Nagrajenci so se razdelili na več skupin, kajti vsi vsevedi gledalci kolesarskih dirk niso tudi kolesarji v praksi. Kot so se poimenovali, so klasični kavč strokovnjaki. Skupina s kolesarji, ki jih je vodil Tadej Valjavec, je šla skupaj s kolesarji kolesarskega kluba Kranj iz Ribnega prek Bleda in doline Radovne ter Mojstrane in Kranjske gore do Planice in nazaj.Ena skupina, ki jo je vodil sam lastnik hotela, je kolesarila po okoliških vaseh in dolini Radovne, še ena skupina je šla okoli Blejskega jezera, Blažičeva soprogapa je na pohod vodila vse tiste, ki ne kolesarijo. Torej vsak nagrajenec je bil aktivno vključen v svojo »nagrado«. Po kolesarjenju je sledilo tekmovanje v polžji vožnji, zmagal je tisti, ki je prekolesaril najmanj metrov v največ minutah oziroma najmanj centimetrov na sekundo ali obratno, skratka določeno kratko razdaljo je vsakdo moral prevoziti v najdaljšem možnem času.Po večerji sta sledila še pogovor ter kviz zin Tadejem Valjavcem. Nedelja je bila dan za še eno kolesarjenje v individualni režiji in slovo do prihodnjič. Med izžrebanci je bil tudi srečnik, ki so ga izžrebali lani in letos, torej se je že drugič udeležil kolesarskega vikenda s Tadejem Valjavcem v Ribnem.