Kolo leta: Novi Colnago C68 verjetno ne bo Pogačarjeva izbira

Colnago je spet Colnago? Kaj to pomeni? Ernesto Colnago pri svojih častljivih devetdesetih letih, še vedno razmišlja o boljši prihodnosti svojega izdelka. No, podjetje je prodal Arabcem, vendar še vedno ima roko čez tehnološki razvoj Colnaga.

Kaj pomeni Colnago v svetu kolesarstva, že vemo. Gre za kolo, ki je bil vseskozi znanilec sprememb med specialkami. Novi C68 je nasledil prejšnjega C64. Ne, ne gre za čisto tekmovalno kolo, gre pa za dirkalno. V tem je nekaj razlike. In, da, C68 je trenutno najdražje kolo med serijsko izdelanimi kolesi. Z najboljšo Shimano ali Campagnolo opremo stane okoli 16 tisočakov.

Tako smo prišli v obdobje, ko bo v katalogih prestižnih kolesarskih znamk vsaj eno kolo, ki bo stalo krepko čez 10 tisoč evrov. Pred sedmimi leti smo se zgražali, če smo občudovali kolesa, ki so dosegala ceno okoli sedem tisočakov. Potem smo se pred samo štirimi leti držali za glavo, ko so bile najboljše specialke že okoli deset tisočakov. No, od včeraj naprej, ko je bil novi Colnago C68 uradno predstavljen, mu bodo glede cene sledile tudi vse druge prestižne znamke koles.

Razlika med Colnagom C64 in C68

Če se sprašujete od kje številka 68? Toliko let namreč obstaja podjetje Colnago. Prva in največja razlika je, da novi C68 okvir nima znamenitih in zdaj že legandarnim fitingov med cevmi. Torej cevi novega okvirja se ne spajajo več s fitingi, z mufnami po kolesarsko. Novi okvir je narejen iz treh moldiranih kosov.

Colnago C68, bo prav gotovo specialka leta. FOTO: Arhiv proizvajalca/Colnago

In zato nam novi C68 ni všeč na prvi pogled, ker Colnago s fitingi je bil še zadnji okvir, ki je v podivjani tehnološki dobi, ohrnjal stik s tradicionalno izdelavo okvirja za kolo. Zdaj tega ni več, zdaj je Colnago tak, kot vsi drugi. Dokler se ne usedeš nanj in narediš vsaj en krog. Potem vidiš in čutiš in opaziš, da je Colnago, vendar še vedno Colnago. Nobeno kolo se ne more primerjati z njim.

In ne samo ta razlika. Colnago nas je razočaral s še eno potezo. Od včeraj naprej ne bomo mogli kupiti Colnaga C68, na katerega bi lahko privijačili običajno grupo Campagnolo Record, ker so okvirji narejeni samo za električne prestave in ne samo to; ni več rimbrejkov, ni več okvirja z azvornimi čeljustmi, samo za diske, kolutni zavori. Tregedija! Ljubitelji rimbrejkov bomo zelo prikrajšani. Ampak, kdo pa bi plačal 16 tisoč evrov za rimbrejk kolo in to karbonsko? Pravi, pravcati ljubitelji Colnaga, seveda.

O drugih razlikah, bomo pisali po tem, ko ga bomo vozili. Treba je napisati še, da je tudi ta model v celoti narejen v domači delavnici v Italiji in ne na Tajvanu, kot so ostali njihovi modeli. To se pravi, da je proizvodnja močno omejena, zato je cena astronomska, samo okvir bo stal 6600 evrov, ampak, če se vprašam je cena vredna vsakega centa. Čeprav okvir velikosti XL tehta krepko čez kilogram (930 gramov tehta okvir 51S, ta sodi med srednjo velikost). Torej dobrih 200 gramov težji od konkurence, težji celo od modela C64.

Ko bodo ob koncu leta izbirali kolo leta, bo zmagovalec prav gotovo Colnago C68. Ne, samo zaradi visoke cene, predvsem zato, ker je spet naredil najboljše netekmovalno kolo na svetu. Torej kolo za širše množice, navadne smrtnike z debelimi denarnicami ali pač in enostavno za največje ljubitelje specialk.

Gre za kakovost in prestiž hkrati, ampak tega smo pri Colnagu že vajeni. FOTO: Arhiv proizvajalca/Colnago

Novi Colnago C68 verjetno ne bo Pogačarjeva izbira

Ta okvir ni narejen izrecno za dirkanje. Ima bolj tradicionalno konstrukcijo cevi in ​​nastavkov ter izrazito neaerodinamično obliko, zato je okvir bolj osredotočen na kakovost vožnje in prilagajanje. Kolesarji lahko izbiramo med kar 16-velikostmi. Povsem dirkalno kolo je Pogačarjev Colnago V3RS.

V3RS je boljši v tehničnem smislu, ki je nujen za vrhunsko dirkanje. Toda C68 je bolj cenjen in uporaben za tiste, ki ne ciljajo na zmago na dirki po Franciji. Torej C68 je zagotovo najboljša izibra med colnagi. Colnago C68 ima cilj ohraniti občutek dediščine in ekskluzivnosti, hkrati pa uvesti popolnoma nov način izdelave okvirjev. Bomo videli, kako se bo obensel na cesti.