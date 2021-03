Kolo mora postati del kolesarja – in ne narobe

Popolna novost nastavitev koles v Sloveniji

Iz računalniškega izračuna že kmalu dobimo podatke, kakšen sedež in kakšna širina krmila sta najbolj primerna za merjenca. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Na začetku nastavitve kolesa je bilo – stopalo

Kolo robot pove vse

Pozor: v Idmatchevi bazi podatkov je že deset tisoč različnih modelov okvirjev krmil, sedežev, gonilk, toporišč. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Novica stoletja po kolesarsko

Poletova meritev kolesa

Na podlagi meritev po novem pridobimo podatek, kje točno na kolesarskem čevlju mora biti postavljena ploščica; meritev je do milimetra natančna, za vsako nogo posebej! FOTO: Tomi Lombar/Delo

Pri nas povsem nova, robotska nastavitev kolesa, kjer pa se vse začne – z golim stopalom. Nekdanji poklicni kolesar, legendarni Primož Čerin, se je nastavitev lotil popolnoma drugače, kot smo bili vajeni.Kolo ni tako preprost športni rekvizit, kot je morda videti na prvi pogled. Če izberete lepega, ni nujno, da vam tudi ustreza, ali kot pravi: »Ni toliko pomemben videz kolesa, kot je pomembna njegova funkcionalnost!«Nastavljanje kolesa je zahtevno in odgovorno delo, to kolesarji z večletno prakso zelo dobro vedo. V zgodbi, ki jo opisujemo, se kaže tehnološki napredek, ki je izpopolnil tisto, kar vidi človeško oko, in izkušnje, ki jih tako dobimo.Idmatch bike lab Maxi sport Čerin na edinstven način, pri nas povsem nov, prav tako ga tudi v svetu poznajo komaj pet let, določi najbolj ustrezno nastavitev kolesa kolesarju.Da, kolo mora biti prilagojeno kolesarju, in ne kolesar kolesu. Seveda se zgodi, da z nastavitvijo ni mogoče odpraviti kolesarjevih telesnih hib ali omejitev, vendar je pomembno, da se s pomočjo Idmatch bike laba ta neskladja ugotovijo in potem rešujejo drugje, v telovadnicah, pri zdravnikih ali drugih strokovnih pomočnikih.Meritve se začnejo z lastnim opisom. Kratka zgodovina kolesarja, v kateri opiše svoje kolesarske izkušnje, pove, ali je imel kakšne poškodbe, kakšen je njegov vsakdan (ali dela v sedeči službi ali je aktiven ves dan) pa tudi, s katerimi športi se še ukvarja. Nato se preobleče v kolesarska oblačila, ki nimajo odsevnikov, ker ti motijo zaznavanje kamere. Postavi se pred kamero in ta ga poskenira, da dobi vse želene podatke o njegovih merah, razmerjih; le težo vstavijo ročno, vse drugo pridobi kamera. Merjenec se mora med snemanjem postaviti v tri različne, točno določene položaje, ki so nujni za pridobitev mer njegovega telesa.Potem pride na vrsto nekaj zelo pomembnega, nekaj, česar z doslej znanimi meritvami še niso merili: lasersko izmerijo golo stopalo, ne obuto v kolesarske čevlje. Golo stopalo izmerijo zato, da ploščico na čevlju nastavijo za vsak podplat posebej.Doslej je bila pri meritvah in nastavitvah kolesa praksa, da so na čevlju izmerili položaj ene ploščice (blokeja), s katero vstopimo v pedal, drugo so potem samo še poenačili.Vendar pa so nove meritve pokazale, da so razlike v stopalih lahko tudi več kot centimeter, kar seveda popolnoma spremeni način obračanja pedalov. Na podlagi meritev po novem pridobimo podatek, kje točno na kolesarskem čevlju mora biti postavljena ploščica; meritev je do milimetra natančna, za vsako nogo posebej!Naslednji korak je izmera vašega kolesa. Izmerijo, določijo nastavitev in podatki se vnesejo v računalniški program. Mere kolesa so potrebne zato, da bo računalnik lahko kasneje primerjal morebitne razlike med izračunom in nastavitvijo vašega kolesa oziroma vašega položaja na kolesu.Iz računalniškega izračuna že kmalu dobimo podatke, kakšen sedež in kakšna širina krmila sta najbolj primerna za merjenca. V Idmatchu imajo na razpolago tako različne tipe sedežev kot tudi krmil, zato jih že pred meritvijo na robotu, kjer meritve opravljajo, zamenjajo oziroma nastavijo.Ko je vse pripravljeno, se merjenec usede na robotsko kolo. Držati se mora za spodnji del krmila, če seveda dela meritve za cestno dirkalno kolo.To je nujen in edini prijem za te meritve – in potem začne obračati pedale. Približno sedemdeset obratov na minuto mora obračati in pri tem biti na robotu kar se da pri miru. Kamera ga ves čas spremlja in snema in po nekaj minutah že pridejo prve ponastavitve robota. To pomeni, da je na podlagi podatkov vašega kolesa in podatkov, ki jih je dobil po skeniranju vašega telesa računalnik, robot začel prilagajati vaš novi položaj oziroma novo nastavitev kolesa. Seveda če je treba: zgodi se lahko, da ste imeli vse pravilno nastavljeno – vendar so taki srečneži zelo redki.Po približno tridesetih minutah imamo rezultate, ki nam povedo pravilno višino krmila, razdaljo med sedežem in krmilom in višino sedeža. Hkrati pa program predlaga tudi optimalno velikost okvirja za kolesarja, kajti mogoče je, da kolesarite s prevelikim ali premajhnim kolesom. Predlaga tudi dimenzije modelov, ki jih ima vse spravljene v bazi podatkov. Pri tem velja poudariti, da je morda najboljši trenutek za obisk laboratorija Idmatch takrat, ko se odločite za nakup novega kolesa. Z dobljenimi meritvami boste v prodajalni točno vedeli, kaj iskati.Pozor: v Idmatchevi bazi podatkov je že deset tisoč različnih modelov okvirjev krmil, sedežev, gonilk, toporišč. In če pomislimo, da taka meritev stane od dvesto do dvesto petdeset evrov, to še vedno ni toliko, kolikor je lahko veliko in drago razočaranje, če si kupimo neustrezno kolo.Ko imamo na voljo vse podatke, lahko že v laboratoriju, torej takoj, spremenimo nastavitev.Pri Čerinu imajo sicer vse v zalogi, seveda pa to ni zavezujoče, morebitno novo opremo lahko kupite tudi drugje, pomembno je le, da izveste, katere spremembe je treba narediti, da se boste najbolje počutili na kolesu.Naši merjenki, vztrajni in vzdržljivi ljubiteljski kolesarki, ki se je na cesto odločneje preusmerila iz triatlona, je bilo treba spustiti sedež, in to za skoraj en centimeter, treba ga je bilo pomakniti naprej, proti krmilu. Meritve so pokazale, da ji dosedanji, sicer odličen, a moški sedež popolnoma ustreza, da pa ima za dva centimetra preširoko krmilo. Krmilo je bilo treba tudi za nekaj milimetrov znižati.Njena številka okvirja je bila popolna, prestaviti pa je morala ploščice na čevljih. Zdaj se pelje precej drugače. Opis, kako je doživljala meritev in kako se vozi po novem, lahko prebrete na Poletovi spletni strani, le nekaj kilometrov bo še opravila, da se bodo sestavili vsi občutki.