Kolo za na led

Osel ne gre dvakrat čez led, kolesar pa lahko celo kolesari po ledu. Kolesar, ki hoče ostati anonimen, imenujmo ga, je prišel do genialne rešitve prečkanja zamrznjenega jezera; na kolesu je obročnika zamenjal z listoma krožne žage.Dela in predelave se je lotil natančno in skrbno. Uspelo mu je predelati gorsko kolo v kolo, ki ga bo najbrž potreboval edinoAmpak brez težav ni šlo, prvi poskus kolesarjenja po ledu je spodletel, zato se je moral poglobiti v študijo.Drugi poskus je bil uspešen. O patentu še ne razmišlja, kajti hoče izkoristiti vsak dan zamrznjenega jezera in prekolesariti vsaj sto kilometrov na dan.