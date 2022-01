Končno vampi in to na tržaški način

Specialno, na željo uredništva! Nekaj vas pa morda le ostaja na naši rubriki iz radovednosti. Vampi kakor je meni poznano redko najdejo svoje oboževalce. Pri tej jedi (živilu) pa gre zopet za vroče ledeni oziroma črno beli ljubezenski odnos. Ali jih obožujete ali pa sovražite. Vmesne poti po mojem ugotavljanju kar nekako ni.

Pri naši hiši, kolikor mi spomin seže, so bili vampi od nekdaj na jedilniku saj jih je moj oče oboževal. Mama jih je vedno pripravljala na klasični tržaški način. Kot otroka me jed seveda ni navduševala z leti pa so mi nekako vse jedi na žlico prirasle k srcu in sem začela odkrivati njihove čare.

Ko pa smo že pri drobovini naj povemo, da je iz vidika zdravja kar malo na stranskem tiru in preveč zapostavljena. Vsebuje namreč veliko vitaminov in mineralov, nekatera celo več kot meso samo.

Vampi na tržaški način so sicer precej klasična in tradicionalna slovenska jed, ki jo najdete v marsikateri slovenski gostilni kot klasično jed na žlico zaradi katere se prijatelji med delom dobijo na službeni malici. Zagotovo pa bo tudi krasen obrok po športnem dnevu, preživetem nekje na hladnem zraku.

Poletov recept: Vampi po tržaško. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Vampi po tržaško za 4 osebe:

olje

0.5 kg opranih kuhanih vampov

2 manjši čebuli

Žlica pirine moke

1 dl rdečega vina

100 g slanine

2stroka česna

Lovorov list

300 ml paradižnikove mezge

Ščep sladke paprike

Sol, poper

Malo majarona

Velik šop peteršilja

Priprava vampov po tržaško:

Vampe dobro speremo (lahko tudi na hitro prekuhamo). V loncu najprej prepražimo sesekljano čebulo in narezano slanino. Dodamo vampe in jih še malo prepražimo. Vse skupaj posujemo z moko, zmešamo in nato zalijemo z vinom, paradižnikovo omako in malo vode po potrebi. Dodamo še vse začimbe, nazadnje notri vsujemo še sesekljan peteršilj. Vse skupaj kuhamo slabo uro, da so vampi dobro zmehčani. Zraven se krasno prileže polenta ali krompir.