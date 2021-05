Kristalni Triglav, slovenski turistični oskar Tadeju Pogačarju

Po vrhunskih kolesarskih dosežkih v celi sezoni in še posebej po zmagi na kolesarski dirki vseh dirk na svetu, na slovitem Tour de France, je bilo jasno, da bo dobitnik Kristalnega Triglava. FOTO: STO

Organizatorji Dnevov slovenskega turizma (DST) so ob lanskoletni spletni izvedbi dogodka vrhunskemu kolesarjupodelili nagrado Kristalni Triglav za osebnost, ki je veliko prispevala k prepoznavnosti Slovenije v svetu. V imenu organizatorjev DST staintudi osebnoizročila priznanje.»Nikoli ne odnehaj in nikoli se ne predaj!«, je zapisano na spletni strani. Stavek, ki odraža neverjetno voljo, ambicioznost in trud, ki je zgolj 21-letnega kolesarskega šampiona s Klanca pri Komendi popeljal do najbolj zaželene trofeje v kolesarstvu: zmage na Dirki po Franciji.Ob tako zaželeni rumeni majici pa je »Pogistar«, kot so mu nadeli vzdevek svetovni mediji, domov odnesel še pikčasto za najboljšega gorskega kolesarja in belo za najboljšega mladega kolesarja. V Sloveniji je s sleherno etapo Dirke po Franciji rasel ponos celotnega naroda, upravičeno smo začeli govoriti kar o slovenskem Tour de France-u. Tuji mediji so izpostavljali izjemen uspeh slovenskih kolesarjev, Slovenija je bila v najuglednejših svetovnih medijih izpostavljena kot kolesarska in športna velesila. Upravičeno, saj smo prvič slavili dvojno zmago na Tour de France in zmagovalca te prestižne dirke.Z odmevnimi dosežki je Tadej Pogačar veliko prispeval k povečanju prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot destinacije za aktivni in zdrav oddih in zato je v lanskem letu s strani organizatorjev največjega strokovnega dogodka na področju turizma, Dnevov slovenskega turizma, prejel ugledno nagrado Kristalni Triglav. Ker je dogodek lani decembra zaradi epidemije potekal preko spleta, sta Tadeju Pogačarju v sredo, 5. maja, nagrado osebno izročila mag. Maja Pak, direktorica STO, in Drago Bulc, predsednik Društva turističnih novinarjev Slovenije.je ob tej priložnosti izpostavila: »Nagrada Kristalni Triglav je šla zagotovo v prave roke, saj je Tadej Pogačar z vrhunskimi športnimi dosežki, srčnostjo in entuziazmom v preteklem letu nedvomno veliko pripomogel k prepoznavnosti Slovenije med globalno športno, medijsko in široko javnostjo. Samo z njegovo zmago in uspehi slovenskih kolesarjev na Tour de France smo v najuglednejših tujih medijih dosegli več kot 400 objav s skupnim dosegom več kot 1 milijarda bralcev. Na STO prepoznavamo slovenske športnike kot odlične ambasadorje naše dežele in smo prepričani, da lahko z njihovo pomočjo učinkovito promoviramo Slovenijo in delimo vrednote znamke I feel Slovenia. V letošnjem letu smo sodelovanje z vrhunskimi slovenskimi športniki nadgradili s partnerstvom s Tadejem Pogačarjem, s katerim preko različnih aktivnosti nagovarjamo navdušence aktivnega oddiha po svetu in doma.«Ob predaji Kristalnega Triglava jepoudaril: »V letu 2020 pri izbiri osebnosti, ki je prispevala največ za promocijo slovenskega turizma in Slovenije nasploh nismo imeli težke izbire. Po vrhunskih kolesarskih dosežkih v celi sezoni in še posebej po zmagi na kolesarski dirki vseh dirk na svetu, na slovitem Tour de France, je bilo jasno, da bo dobitnik Kristalnega Triglava, ki ga podeljujemo turističnem promotorju leta na Dnevih slovenskega turizma skupaj vsi partnerji te največje poslovne in strokovne turistične prireditve v Sloveniji, Tadej Pogačar. Ker sem našega kolesarja za ta slovenski turistični oskar predlagal osebno, sem bil zelo vesel, da so se z mojim predlogom najprej strinjali vsi člani Društva turističnih novinarjev Slovenije, nato pa še vsi partnerji Dnevov slovenskega turizma. Danes pa sem vesel, da smo ga končno tudi fizično izročili našemu kolesarskemu šampionu, ki tudi letos niza uspehe na najtežjih svetovnih kolesarskih preizkušnjah.«