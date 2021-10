Letošnji dirkalniki čakajo na štart

MIZUNO WAVE RIDER 25

MIZUNO WAVE SHADOW 5

BROOKS HYPERION TEMPO

BROOKS LAUNCH 8

Vodoodbojnik

MIZUNO WAVE RIDER GTX 2

V jesenskem izboru tekaških copat predstavljamo modele treh blagovnih znamk, ki so močno zasidrane na slovenskem tržišču in ki se s trudom slovenskih zastopnikov posvečajo izobraževanju tako tekačev kot prodajalcev. Torej: Mizuno, Brooks in Salomon. Tekaški copati, ki jim je mar za tekače, bi lahko rekli.Najprej smo predstavili pronatorje, supinatorje in nevtralce. Na vrsti so dirkalniki.moški, ženskiTa zares vrhunski copat slavnega imena je namenjen odličnim tekačem, ki si želijo hitro, lahko in odzivno nevtralno obutev. Težko je verjeti, to je že 25. izvedba legendarnega Wave Rider copata – in ponuja še več udobja in odzivnosti. Zgornji del sestavlja dvoslojna tekstilna mrežica AeroHug, ki daje dodatno udobje in oporo stopalu.Spodnji sloj je elastičen in zagotavlja odličen oprijem, zgornji del pa je manj elastičen, da zavira raztezanje in deluje kot stabilizator. Vmesni podplat je sestavljen iz pene Enerzy, ki tekaču omogoča še več udobja, blaženja in odzivnosti. Valna plošča Mizuno Wave v vmesnem podplatu zagotavlja boljšo torzijsko stabilnost in še večjo odzivnost tekaškega copata. Podplat je sestavljen iz karbonske gume X10; ta zagotavlja odličen oprijem, in to na različnih podlagah.Primernost za tekajoče:10 km; 40 min; tempo pod 4:00 min./km21 km; 1 h:30 min.; tempo pod 4:16 min./km42 km; 3 h:15 min.; tempo pod 4:37 min./kmPrevladujoča značilnost: copat je hiter, zelo odziven in zagotavlja zares dobro oporo in blaženje, zato je primeren tudi za dolge razdalje.Namembnost: primeren je za lahke in srednje težke tekače, ne glede na širino njihovega stopala.moškiŠe izboljšani Wave Shadow 5 je izjemno hiter in odziven. Brezšivna konstrukcija v zgornjem delu copata omogoča odličen oprijem stopala. Vmesni podplat je sestavljen iz pene Enerzy in U4iC, ki ponuja še več udobja in odzivnosti. Valna plošča Mizuno Wave v vmesnem podplatu zagotavlja boljšo torzijsko stabilnost in odzivnost. Podplat je sestavljen iz karbonske gume X10, ki tekaču omogoča odličen oprijem na različnih podlagah.Primernost za tekajoče: 10, 21 in 42 kilometrov v tempu pod 4:00 min./km.Prevladujoči značilnosti: lahkotnost in odzivnost.Namembnost: vrhunski copat za treninge in tekme, namenjen lahkim in srednje težkim tekačem z ozkim in srednje širokim stopalom.moški, ženskiNovi model tekmovalnega copata, ki je nadomestil model Asteria. Je zelo lahek, hiter in odziven. Odlikuje ga tudi zadostno blaženje. Zgornji del je iz raztegljive tkanine. Podplat in blaženje sta iz povsem nove pene DNA FLASH. Ta je najlažja in najbolj odzivna med vsemi variantami blaženja DNA.Primernost za tekajoče: 10, 21 in 42 kilometrov v tempu pod 4:00 min./km.Prevladujoči značilnosti: lahkotnost in odzivnost.Namembnost: za hitre treninge in tekme, seveda tudi za maraton.moški, ženskiNova izvedba Brooksovega modela Launch je še vedno lahka, hitra in zelo odzivna. Copat odlikuje blaženje BioMoGo DNA. Mrežica Air Mesh je narejena v enem kosu in je tako zračna, da se zdi, kot bi je sploh ne bilo.Primernost za tekajoče: 10, 21 v tempu okrog 4:00 min./km.Prevladujoče značilnosti: lahkotnost, odzivnost in zračnost.Namembnost: za hitre treninge in tekmovanja, ne glede na širino stopala tekača.moškiIzvedbo GTX legendarnega copata Wave Rider odlikuje vodoodbojna membrana Gore-Tex invisible-fit. Vmesni podplat je sestavljen iz pene Enerzy in U4icX, ki tekaču daje še več udobja, blaženja in stabilnosti. Valna plošča Mizuno Wave v vmesnem podplatu zagotavlja boljšo torzijsko stabilnost in odzivnost tekaškega copata. Podplat je sestavljen iz karbonske gume X10, ta pa zagotavlja odličen oprijem na različnih podlagah.Primernost za tekajoče:10 km; 50 min.; tempo okrog 5:00 min./km21 km; 2 h:00 min.; tempo okrog 5:42 min./kmPrevladujoča značilnost: stopalo je zaščiteno v zahtevnih vremenskih razmerah (dež, blato, sneg).Namembnost: vrhunski copat je namenjen tistim, ki si želijo hitrega teka tudi po neurejenih podlagah.