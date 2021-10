Ljubljana bo gostila Velo-city 2022

Največji kongres na področju kolesarjenja

Skupni imenovalec: spremembe

Odprt poziv za oddajo povzetkov vsebinskih prispevkov

Uspešna predstavitev Ljubljane na Velo-city 2021 v Lizboni

Oglejte si videoposnetek prevzema organizacije Velo-city 2022

Novi pesmi in videospot za promocijo Ljubljane, Velo-cityja 2022 in kolesarjenja

Pripravili so izvirno pesem in videospot z naslovom Vse spreminja se

Ljubljana kot kolesarjem prijazno mesto

O kongresu Velo-city

Ta največji kongres s področja kolesarjenja bo potekal pod osrednjo temo »Cycling the change« oziroma »Kolesari – spremembo ustvari«, kakor so v slovenščino prevedli in priredili navedeni naslov.Letni kongres, ki poteka že od leta 1980, organizira Evropska kolesarska federacija (European Cyclists' Federation – ECF) skupaj s partnerskim mestom, ki uspešno kandidira na pozivu te zveze. Tako je Ljubljana prejela povabilo za organizacijo tega srečanja že za leto 2020, vendar so ga zaradi epidemije covid-19 prestavili na leto 2022.V Mestni občini Ljubljana (MOL) bodo skupaj z ECF, Gospodarskim razstaviščem in Dekonom, Turizmom Ljubljana, Slovensko kolesarsko zvezo in več drugimi sodelujočimi junija prihodnje leto pripravili večplasten kongres z zanimivimi poučnimi kolesarskimi vsebinami.Na konferenci se bodo srečali strokovnjaki s celega sveta, ki delujejo in raziskujejo na področjih kolesarjenja in trajnostne mobilnosti, načrtovanja mest in urejanja prostora, varstva okolja, zdravja, športa idr. ter predstavniki mest, držav in različnih organizacij.Predstavili bodo svoje delo, izkušnje, dobre prakse, napredne pristope ter inovacije, ki so jim spremembe iz naslovne teme – tako v družbi in v razvoju mest kot v kolesarjenju in drugih načinih mobilnosti – skupni imenovalec. Obenem bo kongres osvetlil spremembe, ki so posledice razvoja kolesarjenja v zadnjih letih.Na www.velo-city2022.com so objavili poziv za oddajo povzetkov vsebinskih prispevkov za konferenco. Iščejo vsebine, ki predstavljajo izvirne raziskave, učinkovite ukrepe, rezultate projektov, prodorne ideje, uspešne kampanje in drugo ter so povezane s krovno temo »Cycling the change«. Predloge sprejemajo do 13. oktobra 2021.Podžupan MOL prof.je 9. septembra na zaključni slovesnosti Velo-cityja 2021 v Lizboni od podžupana Lizbonein izvršne direktorice ECF Jill Warren prejel zastavo tega kongresa, ki simbolično predstavlja prevzem organizacije. Ob tem je povedal: »Lepo se vam zahvaljujem, da ste s to zastavo Ljubljano proglasili za vodilno mesto evropske kolesarske prihodnosti. To je za nas obveza, ne le čast.« Pred tem je skupaj z vidnejšimi strokovnjaki in predstavniki mest sodeloval tudi v plenarni razpravi z naslovom Rethinking Cities: cycling as the new normal na temo ponovnega premisleka o razvoju mest s poudarkom na kolesarjenju kot »novi normalnosti«.Udeleženci v Lizboni so imeli priložnost spremljati strokovne prispevke še dveh sodelavk Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki sta jim predstavili dosežke na področju ukrepov za zmanjšanje posledic podnebnih sprememb in na področju kolesarjenja, ter sodelavca Turizma Ljubljana, ki je spregovoril o razvoju turističnega kolesarjenja v Ljubljani in regiji. Predstavniki Ljubljane so sodelovali tudi v množični kolesarski paradi po Lizboni.Udeleženci kongresa Velo-city 2021 so lahko obiskali tudi stojnico MOL, na kateri sta predstavnica Gospodarskega razstavišča in sodelavka mestne uprave MOL vabili na naslednji Velo-city v Ljubljano in izpostavljali prednosti kolesarjem prijaznega mesta, ki je od leta 2007 doživelo veliko sprememb na bolje in v katerem je prijetno živeti.Predstavitev Ljubljane so zaključili še s tridelnim kulturnim programom – sočasnim prikazom videospota, predvajanjem pesmi in plesnim nastopom, ki so jih zasnovali prav za to priložnost, za spodbujanje kolesarjenja in za napoved srečanja Velo-city 2022.Ljubljana je kolesarsko mesto in ponosni so, da je mednarodna strokovna javnost prepoznala napredek na področju razvoja trajnostne mobilnosti ter da nam je Evropska kolesarska federacija zaupala organizacijo tega pomembnega srečanja, na katerem želijo izpostaviti predvsem najnovejše dejavnosti, smernice ter ukrepe na področju kolesarjenja.V naslednjem obdobju bodo še nadgrajevali svoje aktivnosti na tem področju, tako da bodo tudi na konferenci junija 2022 lahko izpostavili najbolj aktualne teme, povezane s kolesarjenjem v mestih. Prepričani so, da vsakodnevno urbano kolesarjenje viša kakovost življenja v mestih, zato je njegovo spodbujanje ena od njihovih prioritetnih nalog na področju trajnostnega razvoja mesta. Da so na pravi poti, med drugim dokazuje tudi že tretja zaporedna uvrstitev Ljubljane na lestvico 20 kolesarjem najbolj prijaznih mest na svetu The Copenhagenize Index.Kongres Velo-city predstavlja največje svetovno srečanje na področju kolesarjenja, kolesarske infrastrukture, kolesarskih inovacij, varnosti koles ter družbenih in kulturnih sprememb, ki jih povzroča kolesarjenje na globalni ravni. Predstavlja globalno komunikacijsko in informacijsko platformo, katere cilj je izboljševanje načrtovanja in zagotavljanja infrastrukture za kolesarjenje in spodbujanje vsakodnevnega kolesarjenja v urbanih okoljih.Vsako leto se je udeležijo predstavniki lokalnih, regionalnih, vladnih, nevladnih pa tudi mednarodnih organizacij ter strokovnjaki z različnih področij (mobilnosti, urbanih in infrastrukturnih politik ter prometa na splošno, varstva okolja, tehnologije, zdravja, vedenjskih sprememb …).Prijave so že odprte prek spletnega mesta www.velo-city2022.com