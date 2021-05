Mamica, ki teče, naj prva dvigne roko

Čas zase



Trden spanec

Nasmejte se

Prav neverjetno je, koliko terorja se lahko nenamerno skriva v otrocih, seveda, ko rečemo terorja, mislimo tistega pozitivnega, otroške razigranosti in energije. FOTO: Shutterstock

Proti stresu

Dodana energija

Delo, opravki, sestanki, vrtec, šola, plenice, kosilo, hrana, vožnja z avtom, ... želite še kaj? Ob takšnem življenjskem ritmu ni čudno, da mamice prepogosto pozabijo same nase in na svoje počutje. Mamice so znane po svojih kilometrskih spiskih opravkov, predvsem tistih, ki njih osebno ne vključujejo, torej jih delajo za dobrobit drugih. Zato morate na svoj spisek opravkov vriniti tudi nekaj kilometrov v tekaških copatih vsak drugi dan. Ni pa dobro počutje edina pozitivna stvar pretečenih kilometrov in izkoriščenega časa.Če imate majhne otroke, potem se najbrž ne spomnite kdaj ste nazadnje sami šli na stranišče ali za več kot 2 minuti čez dan zadihali na samem. Zato je pri tej točki odločilna organizacija in načrtovanje s svojim partnerjem ali babico, v nekaterih primerih celo varuško. Če imate prijateljico, ki tudi teče, si lahko izmenjujeta varstvo otrok vsak dan, enkrat boste tekli vi, drugič ona. Tekaška vadba s samim seboj je nekaj najboljšega, kar se vam lahko zgodi v takšnih časih, ne samo za telo, temveč tudi za vašopsihološko stanje.Spite takrat, ko spi otrok, je neumnost, ki jo je skoraj vsaka mamica mladih otrok sliši vsaj enkrat v življenju. Lažje reči kot storiti, zato je najboljša stvar, ki jo lahko počnete namesto spanca med popoldanskim spanjem vaših otrok, da telovadite. Redna vadba izboljša spanec, večkrat kot boste telovadili, manj ovc boste prešteli v postelji. Morda ne boste spali dlje, le bolj kvalitetno.Poporodna depresija je pogost pojav pri mladih mamicah, od resnih težav, do nekaterih lažjih znakov depresije. Nikoli ne odlašajte s posvetov z zdravnikom ali psihologom, a vseeno obstaja aktivnost, ki jo morate preizkusiti pred tem. Tek. Že 20 minut je lahko dovolj, da se v vašem telesu začnejo sproščati hormoni veselja, ki vam bodo pomagali čez vse neprespane dni in noči.Prav neverjetno je, koliko terorja se lahko nenamerno skriva v otrocih, seveda, ko rečemo terorja, mislimo tistega pozitivnega, otroške razigranosti in energije. Z odraščanjem se težave spreminjajo in dopolnjujejo, a do tam še pridete, ni vam treba skrbeti že danes. Tek je odličen lek za stres in za psihično napetost. Morda si ne boste uspeli iz glave zbiti nove pesmi popularnega slovenskega ribiča, boste pa lahko iz svoje telesa zbili napetost in stres.Otroci predstavljajo naš svet in prav je tako. Otroci vnaša življenjaprinašajo smeh, veselje in ljubezen, v zameno hočejo le vašo energijo. Skodelica kave ali deset njih pomaga nekaj časa, a dolgoročna energija se pridobiva s tekom. Kot smo zapisali: bolje boste spali in bolje se poste počutili, potrebujete le tekaške copate in, ker verjamemo, da svoj podmladek že učite zavezovanja, zavezane vezalke.