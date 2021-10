Maraton ne le da živi, se tudi veselo spreminja

Še vedno bodo tekli tudi otroci, dobrodelnost bo prišla z rožnato barvo, teklo se bo tudi virtualno, sejem pa se bo tokrat sprehodil po Ljubljani.

Skupaj zmoremo! je geslo neutrudnih organizatorjev, ki pripravljajo 25. LJUBLJANSKI MARATON. To dokazujejo že četrt stoletja, tekači in vsi zaljubljeni v športno rekreacijo in zdrav način življenja smo jim za to zelo hvaležni.

Lahko zapišemo, da jih je epidemija zmotila, ni pa presekala njihovega entuziazma in marljivosti – zagotovo pa so posledice drugačnih časov tudi spremembe, ki jih letos pripravljajo prizadevni ljudje, ki prireditev organizirajo. Če vemo, da so v življenju spremembe edina stalnica, so stvari le take, kot morajo biti. Maraton živi in se vedno spreminja.

Zelo velika sprememba je, da sobotnega dela prireditve letos ne bo: namesto legendarnega Lumpi teka in šolskih tekov je nastal Maratonski izziv za vrtce in šole;

poleg tega bo do konca oktobra Rožnati maraton z dobrodelno noto;

prijavite pa se lahko tudi na Virtualni Volkswagen Ljubljanski maraton,

sejem Tečem pa letos ne bo navduševal na Gospodarskem razstavišču, temveč na Trgu republike.

Poglejmo si te spremembe od bliže.

Maratonski izziv za vrtce in šole

KRAJ IZZIVA: okolica vrtca ali šole

DATUM IN ČAS PRIREDITVE: Že traja in bo do 24. oktobra.

PRIREDITELJ: Mestna občina Ljubljana

IZVAJALCI: Zavod za šport RS Planica, TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov in Atletska zveza Slovenije.

Izziv se opravlja v skladu z veljavnimi epidemiološkimi ukrepi znotraj dovoljenih skupin, ki se lahko v tistem obdobju združujejo!

TEKMOVALNA STOPNJA: Tekmovanje poteka na ravni vrtca, osnovne šole in srednje šole.

STAROSTNE KATEGORIJE: vrtec, 1. triada, 2. triada, 3. triada in srednja šola

FOTO: Roman Šipić/Delo

DOLŽINA PROG:

Srednja šola 42 km (vsak član ekipe preteče 3000 m)

3. triada osnovnih šol 21 km (vsak član ekipe 2100 m)

2. triada 10 km (vsak član ekipe 1000 m)

1. triada 4 km (vsak član ekipe 400 m)

Vrtec 2 km (vsak član ekipe 200 m)

NAČIN IZVEDBE: Pedagog sestavi ekipe znotraj razreda ali skupine po 10 otrok (lahko več ekip), v srednjih šolah po 14 dijakov. Vsak član ekipe odteče svoj delež razdalje maratonskega izziva. Časi članov ekipe na predpisani razdalji se izmerijo in seštejejo. Sešteti čas se vnese v aplikacijo Športni izziv: izziv.sportmladih.net

UDELEŽBA V IZZIVU: Vrtec ali šola v izzivu sodeluje tako, da športni pedagog za posamezno ekipo vnese rezultat v aplikacijo Športni izziv z uporabniškim računom, ki ga ima za svoj vrtec ali šolo. Če v aplikaciji račun športnega pedagoga vrtca ali šole ni povezan z vrtcem ali šolo, se prosimo obrnite na sst@sport.si.

REZULTATI: Končni rezultati bodo objavljeni na spletni strani Športa mladih in Volkswagen Ljubljanskega maratona.

Rožnati maraton z dobrodelno noto

Tako veseli smo, da se je Volkswagen Ljubljanski maraton vrnil! Spet smo vstopili v maratonski oktober, ko bo tekaški korak zadonel po ljubljanskih ulicah, prihod v cilj pa napolnil srca neustrašnih tekačev. Volkswagen Ljubljanski maraton je vseh 25 let združeval, osrečeval, izzival in ustvarjal zdrav življenjski slog. Letos, ko premagujemo svetovne življenjske izzive, nas bo povezal še močneje. Letos tečemo v rožnati!

Zato vas organizatorji vabijo, da pretečete 10, 21 ali 42 kilometrov po uradni trasi Volkswagen Ljubljanskega maratona kadar koli v rožnatem oktobru, samostojno ali z družbo. Tečete seveda po pločniku, traso in čas si merite sami, upoštevajte cestnoprometne predpise in predvsem tecite z mislijo na cenjene predstavnice nežnejšega spola. Uradni start je pri Drami, cilj pa na Kongresnem trgu. Ljubljano, najlepše mesto na svetu, smo odeli v rožnato. Na trasi vas bodo ves oktober spremljale rožnate kilometrske označbe, ki vodijo do cilja.

DATUM IN ČAS PRIREDITVE: Že poteka in bo do 31. oktobra.

TIMING Ljubljana bo skupaj s sponzorji Volkswagen Ljubljanskega maratona za vsakega prijavljenega tekača na Rožnati maraton, ki bo odtekel eno izmed tras, doniral evro v sklad Europe Donne.

Pripravili smo posebno spominsko tekaško majico Rožnati maraton, ki jo prejme vsak, ki nakaže vsaj pet evrov, lahko pa tudi več, na račun SI56 0313 4100 7833 866 (TIMING Ljubljana, Staničeva 41, 1000 Ljubljana / donacija za Rožnati maraton). Vsa zbrana sredstva bomo predali Europi Donni. Posebno spominsko majico lahko po prijavi na Rožnati maraton in s priloženim dokazilom o plačilu donacije prevzamete v Turistično-informacijskem centru Ljubljana TIC (Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana) v neposredni bližini Tromostovja od ponedeljka do petka od 9.00 do 17.00, ob sobotah od 9.00 do 16.00, ob nedeljah in praznikih od 9.00 do 13.00. Majice bodo na voljo od srede, 13. oktobra, do nedelje, 31. oktobra.

KAKO LAHKO SODELUJETE: Sodelovanje na Rožnatem maratonu je brezplačno, vseeno pa morate izpolniti prijavnico.

Vabimo vas, da se pridružite klubu Ljubljana marathon na Stravi, svojo dejavnost poimenujete Rožnati maraton. Zaželeno je, da na družbenih omrežjih objavite fotografijo s teka, najbolje kar v rožnati majici, pri opisu pa dodate #LJMARATON.

1. Obvezna prijava na Rožnati maraton:

https://fs9.formsite.com/oSW6PK/qqqspfyesf/index.html

2. Pridružite se nam v klubu LJUBLJANA MARATHON na omrežju Strava:

https://www.strava.com/clubs/ljubljanamarathon

3. Objavite fotografijo na družbenih omrežjih (zaželeno v rožnati majici) in uporabite #LJMARATON

Tradicionalni Volkswagen Ljubljanski maraton se bo zgodil 24. oktobra, vse druge dni pa dobrodošli na Rožnatem maratonu. Se srečamo na teku po ljubljanskih ulicah.

Europa Donna je slovensko združenje za boj proti raku dojk, ki združuje skoraj 3000 članic in članov in povezuje zdrave ženske, bolnice z rakom dojk ali rakom rodil, posameznike in strokovne institucije v Sloveniji, ki delujejo na področju raka dojk in rakov rodil.

Številne raziskave kažejo povezavo med zdravim načinom življenja in manjšim tveganjem za razvoj raka dojk. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije bi lahko z zdravim načinom življenja preprečili 30–50 odstotkov vseh rakov. Z redno telesno dejavnostjo, zdravo in uravnoteženo prehrano, vzdrževanjem telesne teže in pozitivno naravnanostjo lahko veliko prispevamo k svojemu zdravju.

Tek na 10 kilometrov, 27.10.2019. FOTO: Roman Šipić/Delo

Virtualni Volkswagen Ljubljanski maraton

KRAJ PRIREDITVE: Udeleženci izberejo traso sami.

DATUM IN ČAS PRIREDITVE: Že poteka in bo do 23. oktobra do šestih zvečer.

PRIREDITELJ: Mestna občina Ljubljana

IZVAJALEC: TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

PRIJAVA: Prijave sprejemamo samo prek mobilne aplikacije Ljubljanski maraton, ki jo naložite v trgovini Google Play ali App Store, najpozneje do 19. oktobra. Prijaviti se je mogoče na tri razdalje: 10 kilometrov, polmaraton (21 kilometrov) in maraton (42 kilometrov).

PRIJAVNINA: Prijavnina vključuje spominsko medaljo, virtualno startno številko, tekaško majico, poštnino in virtualno diplomo. Poravnate jo po navodilih v spletni prijavnici.

Cena je 23 evrov, vanjo je všteta poštnina za pošiljke v Slovenijo, tri evre. Odjava in spremembe prijave niso možne.

TEKMOVALNE KATEGORIJE

MARATON (42.195 m):

enotna moška kategorija

enotna ženska kategorija

*nastopijo lahko tekači in tekačice letnik 2001 in starejši/e

POLMARATON (21.098 m):

enotna moška kategorija

enotna ženska kategorija

*nastopijo lahko tekači in tekačice letnik 2003 in starejši/e

TEK 10 KM (10.000 m):

enotna moška kategorija

enotna ženska kategorija

*nastopijo lahko tekači in tekačice letnik 2005 in starejši/e

TRASA PROGE: Traso izberete sami, v svoji okolici. Dolžino prilagodite prijavljeni razdalji.

OBJAVA REZULTATOV: Uradni rezultati bodo objavljeni v mobilni aplikaciji 23. oktobra, po deveti uri zvečer.

Po opravljeni prijavi in plačani startnini vam pošljemo startno številko po elektronski pošti, ki si jo lahko natisnete sami.

Svoj rezultat oddate tako, da v aplikaciji kliknete na vnos rezultata, prosimo, da izpolnite vsa okenca.

Sejem Tečem

Sejem, ki je bil vedno, odkar obstaja, vesel in živ, letos ne bo na Gospodarskem razstavišču, pač pa na Trgu republike.

Volkswagen Ljubljanski maraton je po svoji tradiciji tekaški in športni praznik. Ulice slovenske prestolnice vsako leto preplavijo množice tekačev, ki iz leta v leto dokazujejo, da je zanimanje za tovrstno rekreacijo in druženje veliko. Organizatorji Volkswagen Ljubljanskega maratona si vsako leto prizadevajo ponuditi najboljše, kar dokazujejo postavljeni rekordi in število udeležencev.

V želji po boljšem je zdaj že davni 17. Ljubljanski maraton prvikrat prinesel tudi sejem Tečem – EXPO, ki je s svojo udeležbo in bogato ponudbo pokazal, da je bil takšen dogodek še kako zaželen med slovenskimi rekreativci.

Tudi Volkswagen 25. Ljubljanski maraton bo spremljal sejem Tečem, ki bo letos potekal na prostem, na Trgu republike, od petka, 22., do nedelje, 24. oktobra. Sejem bo namenjen vsem tekačem in njihovim družinam, športnikom, navijačem ter radovednim mimoidočim, vstop bo prost. Sprehodili se boste lahko med ponudniki različnih športnih blagovnih znamk in prehranskih dopolnil ter ostalimi razstavljavci, ki želijo s svojimi izdelki nagovoriti najaktivnejšo skupino udeležencev.

Obiskovalcem bo na voljo ekipa strokovnjakov, ki bo brezplačno svetovala o pravilni tekaški vadbi, preprečevanju in zdravljenju tekaških poškodb, vadbi teka ob kroničnih boleznih, pravilnem pitju tekočin pred vadbo, vmes in po njej, športni prehrani, načrtovanju tekaškega treninga in drugih aktualnih zadev, vezanih na tekaško vadbo in tekmovanje. Na sejmu bo tudi prevzem startnih številk. Poleg udeležbe obiskovalcev bo dogodek spremljala izjemna zasnova promocijskih in medijskih aktivnosti obeh dogodkov.

ODPIRALNI ČAS SEJMA NA TRGU REPUBLIKE

Petek, 22. 10., od 9.00 do 19.00

Sobota, 23. 10., od 9.00 do 19.00

Nedelja, 24. 10., od 6.30 do 13.30