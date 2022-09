Maribor je zašvical!

Ne glede na to, da je organizatorjem zagodlo vreme in 4. Bodifit Švic festa niso mogli izpeljati na Glavnem trgu v Mariboru, je ljubiteljem dobre glasbe in gibanja uspelo uživati aktivno sobotno dopoldne.

Dogodek so organizatorji preselili v Športno dvorano Studenci, kjer pa ni bilo nič manj veselo in aktivno. Bodifit Švic Fest so tokrat priredili četrtič. Gre za nekaj ur brezplačnih vadb, ki so primerne za vse, tako za tiste, ki se z vadbo že ukvarjajo, kot za tiste, ki so se z aktualnimi vodenimi vadbami šele želeli spoznati.

Organizator dogodka Bodifit je organizacija, ki je v 22 letih delovanja zrasla v največjo organizacijo v Sloveniji, ki se ukvarja z rekreacijo, fitnesom, vodenimi vadbami, pilatesom in izobraževanjem strokovnega kadra.

Cilj dogodka je v športnem duhu poživiti dogajanje, žal tokrat ponovno med štirimi stenami in ne v mestnem središču, kot je bilo sprva načrtovano. Dogodek je del Evropskega tedna mobilnosti v Mariboru.

»Ne glede na to, da je izjemno slabo vreme sem pozitivno presenečen in vesel vzdušja, ki vlada v dvorani,« je povedal Marko Geršak, predsednik Bodifit društva in mednarodno priznan strokovnjak na področju fitnesa, pilatesa in vadb.

Luka Žvižej je pripeljal svoje varovance. FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija

Nekaj več kot 100 športnih navdušencev se je izpeljalo 4 vadbene zvrsti: Fusion Balance (ki je mešanica joge, pilatesa, tai chi-ja ter feldenkrais tehnike), zanimivega Shape Tnz – trebuh, noge, zadnjica – k v plesnih ritmih in koreografiji krepi posamezne dele telesa, Power Justfit (skupinskega fitnesa z utežmi, ki je trenutno najbolj popularna vadbena zvrst) ter zaključila dopoldne s Fusion Pilates, ki krepi jedro in stabilizacijo. Dogodek je bil brezplačen za vse, vodila pa ga je radijska voditeljica in pevka Ana Praznik. Vadbe so preizkusili tudi člani rokometnega kluba Maribor Branik, judo kluba Branik, pa tudi veliko znanih obrazov iz sveta športa in zabave.