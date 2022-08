Masaža po vadbi pomaga pri regeneraciji mišic, da ali ne

Znanost pravi: Masaža je dolgo časa veljala kot najboljše orožje za regeneracijo telesa po težki vadbi. Vse do leta 2010, ko so kanadski raziskovalci objavili študijo, v kateri je 12 moških z vso močjo stiskalo predmet, dokler njihove mišice na rokah niso bile izmučene.

Takoj po testu so prejeli profesionalno masažo. »Namesto povečanja pretoka krvi v mišicah je masaža v resnici ta pretok pomanjšala v primerjavi s tem, da ga ne bi zmasirali in ne bi počel prav nič ter počival. Masažni gibi so kompresirali majhne krvne žile,« pravi Michael Tschakovsky, avtor študije in profesor na šoli kineziologije in zdravstvenih študij na univerzi Queens v zvezni državi Ontario.

A masaže ne smemo kar tako izločiti. Na univerzi Ohio State so izpeljali študijo in poskuse na zajcih, ki so jih gnali skoraj do mišičnih poškodb, potem pa s posebej izdelanim mehanizmom masirali obolele mišice in dokazali, da so si zajčki z masažo hitreje in povsem opomogli.

Torej je mit uničen ali ne? Vsaka medalja ima dve plati in skoraj za vse bi lahko našli dve različni mnenji. Zato bomo politično korektni - če čutite, da vam masaža pomaga, se prepustite povadbenim užitkom, drugače pa poskrbite za vnos beljakovin v svoje telo. Sicer pa so študije pokazale, da je masaža 15 minut po vadbi odlična, precej boljša, kot če jo prejmete dan kasneje. Mit o masaži je potrjen.