Med 20.000 kilometrov dolgo potjo se bo ustavil tudi v Ljubljani

62-letni profesor Larry Lessard, z oddelka za strojništvo na univerzi McGill (Montreal, Kanada), bo v okviru svoje turneje Bike62 kar 400 dni kolesaril okoli sveta.

Njegova misija je, da se ustavi na več univerzah in fakultetah po svetu, kjer bo predaval o recikliranju in načinih, kako ponovno uporabiti napredne materiale.

V okviru svoje 20.000 kilometrov dolge poti se bo ustavil tudi na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, kjer bo 28. septembra, ob 15. uri v predavalnici V/2 imel predavanje z naslovom: Recycling and Sustainable Use of Advanced Materials.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku, po njem pa sledi kratko neformalno druženje s profesorjem Lessardom.

Larry Lessard. FOTO: Bike62